Karla fue detenida por crimen contra su mamá y su tío; la habían denunciado varias veces

CIUDAD DE MÉXICO.- Karla, una joven de 18 años, ingresó al penal de Santa Martha Acatitla acusada de haberle quitado la vida a su mamá y a tío. Además resguardaba los cadáveres dentro del domicilio que habitaban.

Elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Karla tras haber matado a su madre Paola y a su tío Juan Carlos, en la colonia Alfonso 13, alcaldía Álvaro Obregón.

Karla asesinó a su mamá y a su tío

El pasado 6 de agosto los vecinos realizaron un llamado al 911 luego de escuchar gritos, ladridos y golpes al interior del departamento en el que vivía la detenida. Pero al llegar nadie les abrió la puerta y se retiraron.

Varios días después un compañero de trabajo de Paola, fue a buscarla porque llevaba días sin ir a trabajar. En el lugar notó un olor fétido, y pidió el apoyo de la policía. Entonces Karla se asomó por la ventana y les dijo que había matado a su madre.

Luego de escuchar la confesión, los uniformados forzaron la puerta; cuando ingresaron, la joven los amenazó con su perro Pitbull, pero fue sometida y el perro controlado.

Entre violencia, adicciones y abusos, así vivía Karla, joven que asesinó a su mamá

Karla, es la menor de tres hermanos, tenía arranques de ira y su madre la dejaba a cargo de su tío con discapacidad, a quien cuidaba desde que apenas era una niña. Además tenía una adicción a las drogas y para sobrevivir cantaba en los puestos de comida del mercado Mixcoac, acompañada de su tío.

De acuerdo a los informes, Karla Fernanda acudió varias veces al Ministerio Público, en algunas veces su mamá la denunciaba por violencia familiar, pero en otros casos también la acompañaba a denunciar presuntos abusos sexuales y violaciones y robos por parte de vecinos y otras personas.

La madre de la joven la denunció por primera vez cuando apenas tenía 12 años de edad. A los 14 años de edad, ya tenía cuatro carpetas de investigación donde la señalaban por violencia. En años siguientes su tía y su madre se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar a la joven.

Sin embargo, su propia madre acompañó a Karla a presentar cinco denuncias, una por violación, otra por abuso sexual, una más por amenazas y dos robo.

Además los vecinos relataron que constantemente se escuchaban peleas, gritos y discusiones al interior del departamento de esa familia. En los últimos días se han difundido vídeos de la vida de Karla y su familia.

'Me pegaba y amenazaba': Mamá de Karla

En alguna de las varias denuncias, Paola detalló que su hija la agredía, le pegaba y amenazaba con echarle a su perra pitbull.

"Antes sí sentía miedo de que mi hija me hiciera algo, me amenaza con echarme a la perra. No me dejaba ir a trabajar porque decía que me iba a ir a putear…(sic)", se lee en la declaración mostrada. La mujer relató que su hija temía que la llevaría al psiquiátrico.