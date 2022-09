México cuenta con una deliciosa y variada gastronomía, aunque aunque a lo largo y ancho de la República existe diversidad de costumbres culinarias y opciones con gustos variopintos; pero, en este mosaico ¿cuáles son las comidas y bebidas tradicionales preferidas por los mexicanos?

Una encuesta realizada por Mitofski el año pasado revela la debilidad de los paladares mexicanos y aquí te ponemos la lista, tú decidirás por cuáles te decantas, ya que son días de refrendar nuestros gustos mexicanos y, como tales, nos pintamos solos para las bebidas y las comidas tradicionales.

De hecho, la comida mexicana fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2010 y aunque el maíz tiene un papel protagónico, finalmente los platillos actuales surgieron de la combinación entre ingredientes de origen tanto prehispánico como europeo que imprimen ese sabor inigualable.

¿Cuáles son las comidas y bebidas tradicionales preferidas por los mexicanos?

De acuerdo con una encuesta, la bebida más gustada es el agua de jamaica, que se prepara con una flor que posee cierta acidez que la vuelve refrescante; si quieres quitarle ese toque basta con hervirla con un poco de canela y listo, aunque su ventaja real además del buen sabor es que resulta rendidora: con 200 gramos, pueden salir hasta quince jarras de cuatro litros. Perfecto para una fiesta porque además de buen sabor sí quita la sed y satisface.

En segundo lugar, se encuentra el agua de horchata, seguro la mayoría se hace de botella porque es más fácil al proceso de remojar, triturar y colar el arroz. En tercer sitio está el ponche, aunque esta bebida no es tan cotidiana, se acostumbra más es en los festejos navideños, para entrar en calor.

En cuarta posición está el café de olla: sí, ese que lleva canela, se endulza con panela y de preferencia se sirve en una taza de barro. El lugar quinto es para el atole, también para todo tiempo y lugar, por las noches o las mañanas. Las otras cinco bebidas tradicionales preferidas por los mexicanos del top 10 mexicano son: rompope, agua de chía, tequila, tepache y mezcal.

¿Cuáles son los tacos que prefieren los mexicanos?

Los tacos tienen un papel protagónico dentro de la comida tradicional preferida por los mexicanos, incluso en la dieta general, pues se preparan de manera fácil y rápida: básicamente envuelves en una tortilla el guiso de tu preferencia, pero acá te decimos cuáles son los favoritos de los mexicanos en ese orden: los tacos de asada, pastor, carnitas, canasta, cecina, pescado , camarón, tripa, suadero y cabeza.

Aquí vale decir que ingredientes como el chile, la salsa, los condimentos y aderezos que se les agrega son el alma de los tacos, ya que aportan gran parte del sabor.

¿Qué alimentos y antojitos prefieren los mexicanos?

Diversos sabores, aromas, colores y texturas hacen de la cocina mexicana un gran atractivo del país, siempre teniendo el pepel principal el maíz, pues según esta encuesta, los alimentos que eligen los mexicanos en mayor medida son los tamales, los chilaquiles, el pozole, flautas, enchiladas, frijoles, tortas, barbacoa, mole y quesadilla de queso.

¡Sí! Leíste bien: quesadilla de queso, pues en México existe, de hecho, un dabate entre las personas que aseguran que una quesadilla, como su nombre lo indica, debe llevar queso; no obstante, otros sostienen que no necesariamente debe llevarlo, pues basta con introducir en la tortilla cualquier otro ingrediente o guiso y se sigue llamando quesadilla, que no por eso pierde el nombre.

Sobre esta cuestión, la encuesta arroja que ante la pregunta sobre si una quesadilla tiene que llevar queso el 68.3% respondió que “siempre debe llevar queso”; mientras que el 31.5% dijo que no.

¿Qué dulces y postres tradicionales prefieren los mexicanos?

Sobre cómo los mexicanos preferimos endulzarnos la vida, con dulces y postres tradicionales, el arroz con leche se coloca en la primera posición del top 10, seguido de las palanquetas, obleas de cajeta, churros, cocada, buñuelos, plátanos fritos, mazapán, alegrías de amaranto y calabaza en dulce.

¿Cuál es la comida del mar favorita de los mexicanos?

La privilegiada posición geográfica del país, al contar con mares y costas, se refleja en la variedad de comida del mar que existe en México. En la encuesta de Mitofski, los platillos preferidos por los mexicanos fueron: el cóctel de camarón, ceviche de pescado, tostadas de camarón, caldo de camarón, ceviche de camarón, caldo de pescado, camarón en agua chile, pescado zarandeado, pescado a la talla y jaibas.

Si llegaste hasta acá, seguramente ya se te antojó alguna de las comidas y bebidas tradicionales que hacen de la gastronomía mexicana parte de nuestra identidad y un atractivo más para visitar nuestro país.