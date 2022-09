19S. Internautas reaccionan al temblor hoy en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Internautas declaran el 19 de septiembre como el Día del Terremoto en México después del temblor hoy en Ciudad de México de magnitud 7.7 en la escala de Ritcher con epicentro en Coalcoman, Michoacán.

Aunque los expertos en sismología concuerdan en que no hay nada especial con la fecha que propicie los sismos, los cuales son impredecibles y las alertas sísmicas tienen una ventaja de apenas unos segundos antes del impacto, los internautas no pueden ignoran la coincidencia.

El 19 de septiembre 2022 marca el 37 aniversario del terremoto de 1985, uno de los más mortales en la historia de México, y el quinto aniversario del sismo de 2017, ambos afectaron a la Ciudad de México, por lo que los memes y reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

"No sería 19 de septiembre en México sin un terremoto", escribió una usuaria en Twitter al compartir la alerta inicial del temblor hoy, cuya magnitud preliminar fue de 6.8.

HELL YES we felt the shaking. It just wouldn't be September 19th in Mexico without an earthquake. #septiemble #terremoto #temblor #mexico pic.twitter.com/dglfFjMWqo

"¡¿Cómo que esto no es un simulacro?! #TenemsSismo". escribió otro usuario en referencia al Simulacro Nacional 2022 realizado hoy apenas unos minutos antes del impacto del sismo, en el que participaron las regiones afectadas como Ciudad de México, Michoacán y Guerrero.

"19S ya parece fiesta nacional", escribió otro usuario.

Geofísicos hoy...

"El itinerario del hoy..." fue compartido en Facebook.

Los internautas también recordaron lo ocurrido durante el sismo de 2017 y algunas de las figuras destacadas durante esa fecha como la perrita rescatista, Frida.

"¿Cuáles son las posibilidades de que un terremoto importante ocurra en la misma fecha? Una reseña de porque septiembre no es una fecha en la que quieras estar en México", escribió otro usuario junto a un compilado de los últimos temblores ocurridos durante este mes en años anteriores.

What are the odds of a major #earthquake happening on the same date? An overview of why September is not a time you want to be in #Mexico:



?? 19-SEP-1985 ?? 8.1

?? 07-SEP-2007 ?? 8.2

?? 19-SEP-2017 ?? 7.1

?? 07-SEP-2021 ?? 7.1

?? 19-SEP-2022 ?? 7.4#temblor #terremoto #sismo pic.twitter.com/xTmggZTYYM — Robert W. Bouman (@RobertWBouman) September 19, 2022