ACAPULCO (El Universal).— Rosa Isela Estrella llegó a Acapulco para festejar su cumpleaños 54 con su hijo, su nuera y sus dos nietos.

El viaje estaba planeado desde antes de la devastación del huracán “Otis”. Tenían listo el hotel y los boletos de avión. Tanto el hospedaje como el transporte quedaron cancelados, tuvo la opción de elegir otro destino turístico, pero mantuvo su elección por el puerto.

Rosa Isela salió con su familia de Ciudad de México la tarde del viernes, hizo cinco horas en el carro de su hijo. Al llegar a Acapulco no tenía hotel, no hicieron reservaciones porque todavía muchos no cuentan con el servicio de telefonía.

Recorrió las calles casi tres horas buscando habitaciones, iban y venían por la Costera Miguel Alemán hasta que las halló. La mujer se sincera: donde se hospedaron no es precisamente lo que tenían planeado, se quedaron “en el que hubo”. Ella quería uno pegado a la franja de playa, que en su habitación abriera la ventana y viera la inmensidad del mar; que no cruzara calles para echarse un chapuzón, como en el hotel Las Torres Gemelas, donde habían reservado habitaciones antes de “Otis”, pero no pudo abrir para estas vacaciones.

Para este periodo vacacional serán el hotel Playa Suite, el Presidente, el Ritz y el Emporio, los únicos de la franja de playa que tendrán habitaciones disponibles; en total sumarán 863 cuartos. El que más habitaciones tendrá será el Emporio, 430, y el que menos, el Presidente con 20. Los que tienen habitaciones disponibles son los que están del otro lado de la playa o en la zona tradicional del puerto. Es la 1 de la tarde del sábado y Rosa Isela ya se echó un chapuzón en el mar y se comió unos camarones con su familia en la playa del fraccionamiento Magallanes. Está contenta de volver a Acapulco como cada año, pero está sorprendida porque, dice, no se imaginaba que estuviera tan devastado. “Cuando entramos me dio mucha tristeza, me dieron ganas de llorar, mucho sentimiento, porque veo que les falta mucho”.