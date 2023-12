CIUDAD DE MÉXICO.— Este miércoles, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconsideren entregar los 15 mil millones de pesos, de los 13 fideicomisos que se encuentran en litigio.

“Ojala cambiaran, que no se aferren, porque como quedan ante la gente. Es de sabios cambiar de opinión, además es en beneficio de la población afectada, en beneficio de Acapulco. Es consolidar una institución, no deteriorarla, porque si lo hacen ellos, no quedan mal solo ellos, como queda el Poder Judicial, como queda la Suprema Corte”, dijo el titular del Ejecutivo.

Lo anterior, luego de que la ministra presidenta, Norma Piña aceptó su propuesta del titular del Ejecutivo, sobre utilizar los recursos de los fideicomisos para reconstruir Acapulco, el 31 de octubre pasado.

El presidente López Obrador señaló que los integrantes de la SCJN podrían decidir en qué se invertirán los fondos de los fideicomisos, si así lo deciden.

“Ellos van a decidir. Lo que ellos quieran aportar, nos importa que ese dinero se utilice para el Plan de Desarrollo Urbano, ahí está, o para cualquier otra necesidad, vamos con ese dinero, queremos que se resuelva todo el problema del drenaje o se pavimenten las calles”, expuso.

Refirió que con los 15 mil millones de pesos que conforman los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que el gobierno federal pretende extinguir, se podría pagar la reconstrucción de las viviendas afectadas por el huracán “Otis”.

“No podemos estar esperando que se decidan, si nos van a dar o no el apoyo, o si les van a dar el apoyo a los damnificados de Acapulco, son 15 mil millones, podrían por ejemplo pagar los electrodomésticos, se les dan las facturas para que se pruebe o podrían ellos decir, todo el costo de las viviendas, ahí está”, dijo.

