Hombre de Oaxaca ataca a su expareja con una bomba casera; era su 'regalo' del 14 de febrero

IXTEPEC.- “Ahí está tu regalito”, fueron las palabras de un sujeto al atacar a su expareja el pasado 14 de febrero en un municipio de Oaxaca.

‘Laura’ se encontraba en su lugar de trabajo cuando su expareja le lanzó una bomba casera elaborada con ácido, pero la Fiscalía de Oaxaca indicó que el acto no califica como tentativa de feminicidio ya que la mujer no se encontraba “herida ni moribunda”.

La afectada pide a las autoridades oaxaqueñas que detengan a su expareja pues teme por su vida pese a la orden de restricción en contra del sujeto, quien aseguró no respeta el dictamen de la corte de mantenerse alejado.

Sujeto ataca a su expareja con una bomba casera en 14 de febrero

‘Laura’ relató que se encontraba en su trabajo en el Mercado Central cuando su expareja llegó inesperadamente y le lanzó la bomba de ácido gritando “ahí está tu regalito”, por lo que los comerciantes y clientes que atestiguaron los hechos llamaron a las autoridades.

Según informes de Aristegui Noticias, elementos de la Policía Municipal también habrían sido testigos del ataque.

Sin embargo, las autoridades consideraron que no había suficientes elementos para detenerlo por tentativa de feminicidio, pues el ataque calificó como un delito de violencia familiar porque la mujer no sufrió heridas mortales.

“Exijo la reclasificación del delito, el arrojarme la bomba casera es una tentativa de feminicidio, y exijo se aplique todo el peso de la ley; vivo amenazada”, dijo la mujer al medio nacional.

“Una orden de alejamiento no me salvará la vida, él me quiere matar”, denunció la mujer, que agregó que esta sería la segunda ocasión que el sujeto le arroja una bomba casera.

Drogas implicadas en caso de ataque con ácido en Oaxaca

‘Laura’ de 33 años y el sujeto identificado como M.V.R. estuvieron casados por 12 años pero la mujer decidió separarse hace cinco meses porque el sujeto consumía drogas y era cada vez más violento; desde entonces ha recibido amenazas.

“Ya no vivo en paz, él no respeta la orden de restricción. Pido que lo encarcelen, la bomba que me arrojó traía ácido y otros materiales dañinos. No es la primera vez, y eso es tentativa de feminicidio, ese hombre quiere matarme”.

La mujer señaló que su expareja no acepta la separación pero no había otra opción, su nivel de violencia creció desde que consume cristal” y temía también por la integridad de sus hijas.

“Lo que me suceda hago responsables a las autoridades, porque se los estoy anticipando, este señor hará todo por matarme”, acusó la mujer.