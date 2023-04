Enrique Peña Nieto reconoce viajes en aviones de Juan Collado ante investigación penal

ANDORRA LA VELLA.- El expresidente Enrique Peña Nieto estaría siendo investigado por autoridades de Andorra debido a presuntos vuelos en aviones propiedad de Juan Collado, exabogado de varios militantes del PRI y actualmente detenido por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.

El medio español El País citó un documento confidencial de la Policía de Andorra en el que señalan un vínculo entre el expresidente priista y el abogado ahora detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con El País, un informe inédito de la Policía de Andorra de junio de 2022, que forma parte del sumario de la Operación Jet, una investigación sobre la actividad financiera ilícita del abogado en dicho país, expuso los presuntos viajes del exmandatario en aviones de lujo del acusado.

Según señaló El País, un juzgado de Andorra indaga si Juan Collado cometió lavado de dinero y un delito contra la administración de justicia.

En México, el abogado fue señalado por ocultar 120 millones de dólares en la Banca Privada d´Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.

En 2020, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) sobre el origen de 120 millones de dólares en cuentas de Juan Collado concluyó que hubo una “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”.

El informe citado por El País, indica que la Policía de Andorra habría solicitado al gobierno de Estados Unidos los registros de las aeronaves y datos sobre los vuelos realizados por los aviones de Juan Collado para así identificar a los pasajeros.

Uno de dichos pasajeros habría sido el expresidente Enrique Peña Nieto.

Juan Collado tendría dos aviones, un Cessna Citation 650 (modelo 1995) y un Bombardier Challenger 601, adquiridos con un préstamo de 5.2 millones de dólares (95 millones de pesos).

En una entrevista con El País, Peña Nieto admitió tener una relación de “amistad” con Juan Collado, defendió que era inocente de los cargos que se le imputan e incluso reconoció haber viajado en los aviones del abogado en más de una ocasión al finalizar su sexenio.

“Viajé tres veces en el avión [de Collado]. Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él. Nunca he usado su avión para fines personales”, admitió el exmandatario.

Peña Nieto aseguró que a principios de 2019 usó un avión de Collado para trasladar a su hija a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, para una cirugía de emergencia tras un accidente de esquí y negó su “amigo” pagará por el tratamiento médico.

“Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance”.

EPN también reconoció que Juan Collado “ayudó a trasladar” a su hija al hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland.

El expresidente dijo que todos los gastos médicos fueron cubiertos por el seguro de su hija, en respuesta a la sospecha de la Policía de Andorra sobre haber sido Collado quien pagó por el tratamiento.

El priista reconoció que siente un “gran afecto” y “gran gratitud” por Juan Collado, a quien conoce desde la universidad y cuyo vinculó se “intensificó” durante los últimos años de su presidencia e incluso fue invitado a su casa en Acapulco.

“Conozco a su familia, especialmente a uno de sus hijos, que fue compañero de una de mis hijas en la escuela”, admitió.

Sobre los cargos en contra de Juan Collado, el exmandatario defendió que cree en su inocencia.

“Nunca ha sido mi abogado […] ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”.

Al ser cuestionado por la fortuna de Juan Collado en Andorra, donde habría movido 110 millones de dólares a través de una red de 24 cuentas sociedades instrumentales (sin actividad) holandesas y testaferros, dijo que nunca le informó sobre el origen de su dinero ni estaba al tanto del caso.

“Desconozco el patrimonio de la gente. No sé si es legal o no. Cada quien tiene derecho a tener dinero siempre y cuando lo reporte fiscalmente”, sostuvo Peña Nieto.

El exmandatario aseguró que Collado nunca le dijo que estaba acusado de lavado de dinero ni que las autoridades de Andorra le habían embargado su patrimonio en 2016 por cuestionarse su origen.

“Me he enterado de ese tema por la prensa. Nunca lo he tratado con Collado. Me he enterado de todo por lo que se ha publicado. Ni siquiera sabía que [Collado] tenía dinero en Andorra y que le habían embargado cuentas. No tenía ni idea”, comenta el expresidente.

Andorra investiga a Juan Collado

Juan Collado es investigado en Andorra por presunto lavado de dinero (blanqueo de capital, según su legislación) y una red financiera a través de la cual movió 110 millones de dólares entre 2006 y 2015.

Dicho “entramado financiero” de Juan Collado en Andorra le habría permitido hacer adquisiciones como tres apartamentos de lujo en Miami y un departamento de ‘megalujo’ en el complejo donde se encuentra el hotel Four Seasons de Madrid, España.