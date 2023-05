Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, recibe premio de Derechos Humanos 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió el premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, (IAWJ por sus siglas en inglés).

En ceremonia en Marruecos, la ministra presidenta señaló que que solo el libre desempeño de la función jurisdiccional, sin presiones ni condicionamientos, permite que sea un mecanismo de protección de los derechos humanos.

“Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos”, expresó la ministra mexicana.

Norma Piña de la SCJN recibe premio de Derechos Humanos 2023

El premio de Derechos Humanos de la IAWJ es un reconocimiento otorgado por la nominación y voto de sus integrantes, que incluyen más de 10 mil 400 juezas y aliadas de 143 países del mundo.

“El reconocimiento que hoy me otorgan lo entiendo como un reconocimiento a mi país. A las mexicanas y mexicanos comprometidos con el Estado de Derecho”, aseveró.

La SCJN expresó que el reconocimiento a Norma Piña fue otorgado por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes con el objetivo de avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de #LaCorte y del @CJF_Mx, recibió en Marruecos el premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la @IntlWomenJudges integrada por más de 10,400 juzgadoras y aliadas de 143 países del mundo. pic.twitter.com/EoGTSBTQMR — Suprema Corte (@SCJN) May 14, 2023

Te recomendamos leer: AMLO vs. ministra Norma Piña: duelo de trayectorias académicas, ¿quién gana?

Ministra presidenta destaca los derechos de las mujeres

Al recibir el reconocimiento, la ministra Norma Piña resaltó que mucho han dialogado en esta asociación sobre los derechos de las mujeres en sus distintas facetas, sobre los diversos retos que aún persisten para garantizar igualdad y equidad.

“Hoy, pongo sobre la mesa la importancia de la independencia judicial como la garantía de estos derechos, porque su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna”.

La ministra presidenta resaltó que premio de la IAWJ le recuerda que hay que trabajar en la unidad, que va más allá de las coyunturas y de los escenarios políticos compartidos.

“Tengo muy claro que, sin ustedes, las mujeres, las que me precedieron y las que comienzan, no hubiera podido romper el techo de cristal en mi país. También me queda claro que, en tiempos difíciles, en tiempos de definición, la unidad es clave”.

“Tenemos muchos y muy fuertes motivos de unidad. Nos une la defensa de los derechos humanos, nos tenemos como juzgadoras y nos tenemos como mujeres”, sostuvo.

Premio de Derechos Humanos 2023 de la IAWJ

La IAWJ es una organización fundada hace 30 años con el objetivo de apoyar y empoderar la red global de mujeres juezas así como promover la igualdad en países de todo el mundo.

Dicha asociación tiene integrantes de Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, América Latina y el Caribe, América del Norte y África Subsahariana y distingue a líderes femeninas en el ámbito jurisdiccional con reconocimientos como el Premio de Derechos Humanos, otorgados por nominación de las juzgadoras que conforman la IAWJ.

Del 11 al 14 de mayo, la IAWJ celebró en Marruecos su 16ª conferencia, realizada cada dos años, cuyo tema principal fue el de “Mujeres juezas: logros y desafíos" con subtemas de trauma y resiliencia, hermandad y solidaridad e innovación y liderazgo, durante la cual se reconoció a la abogada mexicana.

Otras juzgadoras reconocidas con el premio de Derechos Humanos son:

Bertha Wilson (1998), fue la primera jueza de la Corte Suprema de Canadá.

(1998), fue la primera jueza de la Corte Suprema de Canadá. Navanethem Pillay (2000), jurista sudafricana, fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014.

(2000), jurista sudafricana, fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014. Arline Pacht (2002), socia fundadora de la I.A.W.J. de Estados Unidos.

(2002), socia fundadora de la I.A.W.J. de Estados Unidos. Gertrude Mongella (2004), fue la primera presidenta del Parlamento Panafricano, creado en 2004.

(2004), fue la primera presidenta del Parlamento Panafricano, creado en 2004. Carmen Argibay (2006), ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

(2006), ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Esmeralda Arosemena de Troitiño (2008), comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

(2008), comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elena Highton (2010), fue ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2004 hasta 2021.

(2010), fue ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2004 hasta 2021. Claire L' Hereux Dubé (2012), segunda mujer nombrada para la Corte Suprema de Canadá, de 1987 a 2002.

(2012), segunda mujer nombrada para la Corte Suprema de Canadá, de 1987 a 2002. Sanji Monageng (2014), jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya de 2009 a 2018.

(2014), jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya de 2009 a 2018. Patricia Wald (2016), fue la primera mujer en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

(2016), fue la primera mujer en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia. Ruth Bader Ginsburg (2018), segunda jueza nombrada en la Corte Suprema de Estados Unidos.

(2018), segunda jueza nombrada en la Corte Suprema de Estados Unidos. Silvia Cartwright (2021), jurista de Nueva Zelanda, quien también fue Gobernadora General de su país.