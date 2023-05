Tras misa, hombre de 80 años ataca al arzobispo de Durango

CIUDAD DE MÉXICO.- La arquidiócesis de Durango informó que el día de hoy, al término de la misa de 12, un hombre atentó contra monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, arzobispo de Durango.

Además, la arquidiócesis comunicó que el arzobispo de Durango no presenta ninguna herida. Se informó que el atentado intentó ser perpetrado por un hombre con cuchillos durante la sacristía mayor, sin que haya logrado su objetivo.

Según el reporte de la Fiscalía de Durango, un hombre de 80 años se sentó frente a la sacristía y cuando se terminó la ceremonia religiosa en la catedral de Durango, se aproximó al arzobispo y sacó un cuchillo, pero gracias a la intervención de los fieles, el atentado no pasó a mayores.

Al concluir la Santa Misa del mediodía en la Catedral de Durango, el jerarca de la iglesia católica bajó del púlpito acompañado de un sacerdote y dos sacristanes e ingresó a la sacristía.

Monseñor Faustino Armendáriz, relató que el agresor se le acercó y le preguntó si él era el obispo y al responder de manera afirmativa lo agredió.

“Alcancé a ver qué extendió su brazo y le alcancé a ver un cuchillo y me alcanzó a llegar a las costillas, yo sentí el piquete, pero me doblé para que no me hiciera daño y le doblé el brazo y afortunadamente, me quité la camisa y no hubo tal entrada del arma punzocortante”.