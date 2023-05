AMLO arremete contra colectivo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó afectaciones a cuevas y cenotes por las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, como es el caso de la llamada “Dama Blanca”, cuyo caso presentó El Universal el jueves.

De gira por Quintana Roo, para supervisar los tramos 6 y 7 del proyecto, el mandatario calificó de “seudosambientalistas” a los integrantes del colectivo Sélvame del Tren y a los biólogos y espeleólogos que denunciaron el relleno de cavernas con terraplén durante los trabajos que avanzan aceleradamente dañando la selva maya y sus ecosistemas.

"No creo, no creo, esos de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, son seudoambientalistas, son falsos, están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó”, reviró el mandatario desde Chetumal.

Desde el tramo 5 de la obra, el consultor en calidad del agua, espeleólogo y ambientalista Guillermo DChristy negó ser “pseudoambientalista” y advirtió que la cueva “Guardianes”, en el tramo 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, puede ser destruida con terraplén del Tren Maya, pues está a 15 metros del trazo.

“Necesitamos preservar estas cavernas señor Presidente, necesitamos que se haga todo lo posible para evitar que colapsen porque son fuente de agua para muchas especies de animales y aparte son tesoros arqueológicos que debemos de preservar”, señaló.