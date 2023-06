Culpar a sexenios pasados, “desfachatez”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinoza Cházaro, criticaron que este gobierno se convirtió en el más violento en la historia reciente de México, y calificaron como una “desfachatez” que el presidente López Obrador siga culpando a los gobiernos anteriores cuando ya van casi cinco años de su administración.

En entrevista con El Universal, reiteraron que la estrategia de “abrazos, no balazos” es un completo fracaso, y recordaron sus propios planteamientos para solucionar el problema de la inseguridad en México, entre los que destaca el “combate frontal y sin miramientos al crimen organizado”.

Jorge Romero Herrera sostuvo que al final “el tiempo acaba dando la razón a la verdad”.

“A casi cinco años de gobierno sigue teniendo la desfachatez de seguir culpando al pasado, ya nada más falta que culpe a Porfirio Díaz. Su estrategia de abrazos no balazos fue un llamado que no tuvo retroalimentación y por el contrario la delincuencia lo tomó como un ‘pongan y dispongan como quieran’. Los números no mienten, son fríos y ahí está el resultado de la inexistente estrategia de seguridad del gobierno que era ‘la esperanza de todos’”, señaló.

Romero Herrera recordó que en abril su grupo parlamentario presentó su propio plan de seguridad, que plantea aumentar el presupuesto para prevención de la violencia y la delincuencia, para que se destinen 58,530 millones para esta tarea.

“Está comprobado que la prevención es tres veces más efectiva que el combate a la violencia, nosotros presentamos todo un paquete de iniciativas en materia de seguridad y estamos seguros que será efectivo”, detalló.

Por su lado el líder del PRI, Rubén Moreira, puntualizó que desde hace tres sexenios “México padece una ola de violencia inmensa. Esto no justifica los números que hoy tenemos, pero nos llama a reconocer que se debe combatir frontal y decididamente al crimen, mano dura contra los narcotraficantes que son un flagelo para este país y que están a punto de adueñarse de la democracia mexicana”, declaró.

El legislador priista dijo que el planteamiento de su bancada para atender la inseguridad es fortalecer el combate, pero también mejorar la coordinación con las entidades federativas y destinar más recursos a las policías locales.

“Los gobernadores de los estados, salvo excepciones, no están haciendo nada, deben actuar rápidamente, sin excusa y sin contemplaciones, y finalmente decir que se debe dedicar mucho más presupuesto a los estados y municipios con algunos candados, entre ellos que se depuren todas las policías del país, porque salvo excepciones, todas las policías están corrompidas”, explicó.

El coordinador de los legisladores del PRD, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que “la realidad está alcanzando al Presidente”.

“La realidad lo confronta, sus otros datos ya no existen, ya nadie les cree, es el gobierno con más homicidios dolosos y eso habla de su fallida estrategia de abrazos y no balazos, todavía anteayer les decía que se porten bien. Ahora, sigue culpando a otros gobiernos; él prometió resolver de manera pronta los problemas de inseguridad, pero fueron puras promesas fallidas, y ahora en México hay un narcoestado que el Ejército no puede combatir frontalmente porque tienen instrucciones de repeler, entonces este tipo de cosas hablan de una realidad que todos estamos padeciendo”, indicó.