AMLO asegura que en septiembre entregará el liderazgo de Morena

Elecciones en México 2024. Pese a advertencia del INE, 'corcholatas' de AMLO llaman al 'Plan C' tras desecharse el llamado 'Plan B' de la reforma electoral. Foto: AP / EFE

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas.— Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, que en esta ocasión se llevó al cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en dos meses concluirá su período como dirigente del movimiento de transformación y entregará la estafeta a quien resulte el coordinador nacional del proceso interno de Morena.

“Yo término como Presidente en septiembre del año próximo, pero lo cierto es que la parte de conducción de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año, cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación yo entrego la estafeta", dijo el mandatario. Noticias Relacionadas AMLO critica los corridos y a ''un cantante famoso'' por hacer apología al narco

El gobierno de AMLO gasta mucho más de lo que fue aprobado

El Jefe del Ejecutivo dijo también que “ha estado actuando como Presidente de todos los mexicanos, no de manera sectaria, los apoyos llegan a todos sean del partido que sea, porque es dinero de todos los mexicanos".

Noticias Relacionadas Elecciones 2024: Morena y Andrés Manuel López Obrador harán todo por arrebatar a Yucatán

Llegó el momento de que haya un relevo en Morena

Sin embargo, admitió que "sí encabezo un movimiento de transportación, pero ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación".

López Obrador aseguró que habrá continuidad con cambio, es decir, continuidad de la transformación, cambio en el estilo del próximo Presidente, porque cada quien tiene sus características".

“No somos iguales en la manera de pensar y que bueno; no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene sus historias, concepciones, experiencias. Aquí lo importante es poner por delante el objetivo general, que no se nos olvide el objetivo superior, es el pueblo", aseguró AMLO.

Sobre el proceso de sucesión en Chiapas, el Mandatario dijo que no intervendrá y no habrá ningún problema, porque en la entidad hay muy buenos cuadros para el relevo.