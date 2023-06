Va por México da a conocer el método para elegir a su candidato presidencial para 2024

CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, los líderes de la coalición Va por México y representantes de la sociedad civil anunciaron la creación del Frente Amplio por México, que será el encargado de llevar al cabo el proceso para elegir al candidato o candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República.

Al hacer el anuncio, Ana Lucía Medina, representante de la marea Rosa que organizó la marcha de “El INE no se toca“, dijo que en un acto inédito la ciudadanía elegirá a quien contienda por la silla Presidencial.

“Seguimos haciendo posible lo que parecía imposible. Decidimos ser parte del Frente Amplio que tiene por novedad la participación activa de los ciudadanos, donde no solo se les escucha, tendrán voz y voto en las decisiones, y lo más importante, tendrán la decisión final“, declaró.

La representante ciudadana, señaló que ante la polarización “aquí sí son bienvenidos a quienes piensan distinto".

Agregó que, desde el Frente, la ciudadanía se encargará de defender a las instituciones, porque “a pesar de que los nefastos y regresivos planes A y B quedaron sepultados, hoy tienen al INAI inoperante y es explícita la intención de acabar con todos los contrapesos".

Por lo anterior, aseveró: “También decimos fuerte y claro, “la Corte no se toca“, y sentenció que en el ambiente social todavía retumba el grito de la marea Rosa: “El INE no se toca“, al tiempo que los asistentes corearon “El INE no se toca, el INE no se toca".

El proceso de Va por México para elegir al candidato

Los líderes del PRI, PAN y PRD, que conforman la coalición Va por México, dieron a conocer el proceso para elegir a su candidato presidencial.

La coalición dio a conocer que el registro de participantes iniciará el 4 de julio.

El proceso está dividido en tres etapas:

En la primera, quienes participen deberán ser respaldados por militantes, simpatizantes y ciudadanos a través de una plataforma.

En la segunda, los perfiles que compitan participarán en un foro (debate) y sus perfiles se someterán a un estudio de opinión (encuesta); pasarán los tres mejores perfiles.

La etapa tres consiste en que los finalistas se someterán a un proceso de estudio de opinión y una consulta ciudadana (elecciones primarias).

El ganador se dará a conocer el próximo 3 de septiembre.

AMLO criticó el proceso de Va por México

Previo al evento, Claudio X. González respondió a los señalamientos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo esta mañana en su conferencia de prensa mañanera sobre la elección del candidato de oposición a la presidencia, pues aseguró que en dos o tres días diría quién será el elegido o elegida, ya que “es una simulación".

“No es verdad lo que dice el Presidente” sostuvo Claudio X González.

“Corcholatas” de la oposición llegan juntos a reunión

Los aspirantes a la candidatura presidencial de "Va por México", llegaron juntos. Entre ellos se vio desfilar a Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Quadri, Silvano Aureoles, José Ángel Gurría, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, y Lilly Téllez, entre otros.

Previamente se sorteó en una tómbola con números el lugar en el que se sentarían los aspirantes, para evitar preferencias, señalaron.

Al salir del evento, la senadora Xóchitl Gálvez, expresó: “me gusta el método acordado en la alianza opositora para definir la candidatura presidencial, aunque es perfectible".

También dijo que aún no decide si participará en el proceso.