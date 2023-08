AMLO rechaza declaraciones de Ebrard sobre uso de Secretaría del Bienestar para acarreo de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría del Bienestar haga "acarreo" en favor de Claudia Sheinbaum como acusó Marcelo Ebrard.

"(Marcelo) Está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno ni mucho menos al presupuesto para favorecer a nadie".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo aseguró que las corcholatas presidenciales Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum saben que "no tengo una doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. Del otro lado ya hasta se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso, lo dicho dicho está".

uD83DuDDE3?Tras la denuncia de @m_ebrard sobre acarreo a favor de @Claudiashein, @lopezobrador_ aseguró que “hay la instrucción de no usar al gobierno” para elegir al coordinador de la 4T. “Estamos cerca de la decisión y entiendo que haya inquietudes pero se han portado muy bien”, dijo. pic.twitter.com/U3mybMI9pG — Animal Político (@Pajaropolitico) August 17, 2023

El Presidente de la República aseguró que no tiene reportes que funcionarios de Bienestar acarreen o hagan labor en favor de la Jefa de Gobierno.

"No, no, y se están portando muy bien, por ejemplo los gobernadores esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo hay cumplido al pie de la letra".

Señaló que entiende los señalamientos de Ebrard, porque en vísperas de que se decida quién será el coordinador nacional de la defensa de Cuarta Transformación, hay inquietudes y dudas razonables. "Pero somos distintos, no puedo meterme a lo otro, no debería meterme en esto, pero ustedes son los que provocan".

Ebrard había dicho que sólo si le hacían una "chicanada" rompería con Morena. Hoy denunció más de una chicanada en su contra, ¿qué hará? #Loret en @latinus_us: https://t.co/7KS8BNyOvr pic.twitter.com/qYZA3IRmn5 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 17, 2023

“Están haciendo un acarreo monumental”, @m_ebrard rompió el pacto de silencio y denunció que @Claudiashein está pagando de encuestas falsas, haciendo campaña negra y usando masivamente a la Secretaría del Bienestar. Así reaccionaron en #Morena: pic.twitter.com/Izl6cqai1n — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 17, 2023

