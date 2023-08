AMLO vuelve a retar a Loret de Mola para que intercambien propiedades

CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a retar a Carlos Loret de Mola para que informe de las supuestas propiedades que posee el periodista.

En Palacio Nacional, López Obrador reprochó que hay quienes lo cuestionan en los medios públicos y, sin embargo, él asegura que se han respetado sus espacios y tiempos “y lo vamos a seguir haciendo".

El jefe del Ejecutivo federal dijo, “Nosotros no vamos a reprimir a nadie, no somos iguales“, y agregó, “Me voy a sentir más contento y feliz cuando termine y pueda decir: ‘No reprimimos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos ni permitimos torturar a nadie, no se permitió, no se toleró la desaparición de personas, se respetaron derechos humanos, no se censuró a ningún medio de comunicación', aunque yo sostengo que son de manipulación".

El mandatario también dijo, “Imagínense qué dictadura es la nuestra, según los adversarios, que día y noche gritan como pregoneros en contra del presidente y de otros servidores públicos, y ahí están (Joquín) López-Dóriga, y Ciro (Gómez Leyva) y Loret de Mola“.

En el Salón Tesorería, López Obrador cuestionó otra vez los ingresos de Carlos Loret de Mola y volvió a retarlo para que intercambien propiedades.

“Loret de Mola no me ha contestado sobre cuánto valen sus propiedades y cómo le hizo, porque hasta le propuse que hiciéramos un cambalache, todo lo que yo tengo a cambio lo que él tiene“, declaró López Obrador.

Bromeó que le dolería mucho dejar su quinta en Palenque.