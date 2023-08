Jorge Luis Preciado renuncia al PAN por presuntas irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, anunció su renuncia "con carácter de irrevocable" del Partido Acción Nacional (PAN). Lo anterior tras denunciar que el proceso interno del Frente "se ha convertido en una completa farsa".

"Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita; la empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa y por eso presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable a mi militancia del PAN, voy a dejar 29 años de militancia", declaró.

Preciado Rodríguez aseguró que el proceso interno está arreglado: "El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca, Beatriz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después en las encuestas el acuerdo es que sólo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xóchitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez".

Noticias Relacionadas Plataforma del Frente Amplio por México para recabar firmas: Registro y pasos para usarla

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA | Jorge Luis Preciado renuncia al PAN e impugnará proceso de firmas por irregularidades.



Afirma que el dirigente @MarkoCortes ya les cantó que @XochitlGalvez va a ser la candidata



"El que quiera seguir con el proceso va a se por su gusto... es una simulación" pic.twitter.com/hXAAM6hsWj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 7, 2023

Por ese motivo, detalló que este mismo lunes acudirá a la sala superior del Poder Judicial de la Federación a presentar un juicio por la falta de certeza jurídica del Comité Organizador y de los Partidos Políticos. "Yo no puedo ser parte de esta farsa y por eso impugnará este proceso y por eso me retiro del PAN. Yo subía los registros y se me ponían en ceros, tengo una discusión grabada con el CEO de la empresa y negó todo, me bajaban mis registros", acusó.

Jorge Luis Preciado agregó que al interior del PAN existe una dirigencia que ha perdido las últimas 23 gubernatura, por lo que exigió la renuncia de Marko Cortés.

"Yo no tengo nada que reprocharle al PAN, el PAN me ha dado mucho, el problema aquí es Marko Cortés, quien por dignidad debería renunciar a la dirigencia, quiere imponer a Xóchitl y sólo le está haciendo el juego a Andrés, pareciera que trabaja para él, me decía "súmate a la que va a ganar y te va a dar chamba, yo no vine por chamba", sentenció.