Xóchitl Gálvez reta a Morena: ''Demuelan mi casa'', y culpa a AMLO si algo le pasa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la petición de Morena de que se demuela la casa de Xóchitl Gálvez Ruiz en Ciudad de México, la aspirante del Frente Amplio por México a la Presidencia advirtió que no encontrarán nada ilegal con su propiedad y lanzó un reto.

"Los reto a que demuelan mi casa, aquí no van a encontrar nada ilegal, porque no investigan el caso del Colegio Rebsamen cuando (Claudia) Sheinbaum fue delegada de Tlalpan o la Casa Gris del hijo del presidente", señaló.

Xóchitl Gálvez responsabiliza a AMLO de posibles ataques

Xóchitl Gálvez afirmó que la campaña de ataques en su contra está orquestada desde Palacio Nacional y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de eventuales agresiones en contra de ella, su familia y residencia al revelar su ubicación.

En rueda de prensa en el Senado, la aspirante presidencial dijo que "me tienen miedo y este miedo se convierte en pavor, pero quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley".

Descartó que se vaya amparar contra los dichos del exdelegado de Benito Juárez, Víctor Hugo Romo, en su contra y lo acusó de cobrar "moches" durante su gestión.

Recuerdan a morenista que en su gobierno se aprobó la obra

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, recordó a Víctor Hugo Romo, quien denunció supuestas irregularidades en la construcción y permisos otorgados al departamento de Xóchitl Gálvez, que la obra fue edificada precisamente cuando Romo gobernaba.

En un video publicado en su cuenta de X, precisó que los señalamientos del exalcalde morenista son "puro cuento".

"Esa casa que él denuncia se construyó durante su administración, y la operación de compraventa también fue realizada en la administración que él gobernó, es puro cuento", indicó.

Afirma que AMLO está "apanicado" por Xóchitl Gálvez

Aseguró que López Obrador está "apanicado" por la coordinadora nacional del Frente Amplio por México, de modo que envió a miembros de su partido para denostarla.

Asimismo, sostuvo que están tratando de desviar la atención por la denuncia de Marcelo Ebrard contra el proceso interno de Morena mediante el cual se designó como su representante a Claudia Sheinbaum.

"Forma parte de toda una farsa y un montaje con tal de seguir atacando a Xóchitl Gálvez, que sepa aquí Xóchitl Gálvez que no está sola, hay muchísima gente que se está dando cuenta de esta campaña de mentiras que desde Palacio Nacional se está orquestando".

"Estamos contigo Xóchitl y vamos a exhibir la serie de mentiras que Morena está presentando", enfatizó.

La casa de Xóchitl Gálvez no amerita demolición

A su vez, la alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la casa de la senadora no tiene autorización de Uso y Ocupación, pero aclaró que eso no amerita demolición sino una multa económica al constructor y al Director Responsable de Obra (DRO).

En una tarjeta informativa, señaló que el trámite de Autorización de Uso y Ocupación es responsabilidad del constructor y del DRO, quienes tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la alcaldía para que sea autorizado el mismo, según marca el Artículo 70 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

"El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra (DRO), no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF", apuntó la alcaldía.