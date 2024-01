Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata a la Presidencia, le dedicó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le exigió que durante los meses que restan de su gobierno deje de reírse de la gente y burlarse de las víctimas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, la exsenadora dijo que la situación en el país “no está para chistes”, por lo que le demandó que se dedique a gobernar.

“En este nuevo año y durante los meses que le restan a su sexenio, dedíquese a gobernar; pero sobre todo, deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está ‘requetebién’, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente datos, pero sobre todo, deje de tomar a broma la seguridad”, enfatizó.

¿Qué le dijo Xóchitl Gálvez a AMLO?

La aspirante a la presidencia por la coalición PRI-PAN-PRD, señaló que este 2024 requiere que sea una nueva etapa para todos.

“Parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo”, criticó la senadora con licencia. “Los mexicanos merecemos un gobierno sensible que escuche y diga la verdad. Merecemos un gobierno que enfrente los problemas“.

En la misiva, Gálvez detalla que la carta la envía desde la comunicad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán en el Estado de México, una región que asegura, es una de las tantas “abandonadas a su suerte” por el presidente López Obrador.

El pasado 8 de diciembre, habitantes de Texcaltitlán protagonizaron un enfrentamiento contra extorsionadores, con un saldo de 14 personas fallecidas.