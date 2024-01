ACAPULCO, Gro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, que presente pruebas de su acusación de que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia para destinarlos a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

En conferencia de prensa, en la 12a Región Naval en Acapulco, también defendió a la exjefa de Gobierno, al secretario del Trabajo y la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y pidió que se investiguen las posesiones de la precandidata presidencial de Morena.

👉El presidente negó las acusaciones de Sanjuana Martínez quien dijo que la Secretaría del Trabajo pidió 20% de las liquidaciones de Notimex para la campaña de @Claudiashein y le pide pruebas de sus dichos. pic.twitter.com/k67sxJLXvU — Animal Político (@Pajaropolitico) January 10, 2024

“Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quien es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto”, dijo.

Refirió que la exdirectora de Notimex tiene derecho a expresarse, y no censurara su libertad de expresión. “No censuramos a nadie, no puede haber mordaza, pero eso no significa que no haya derecho a la réplica”, expresó.

Reacciones en redes sociales

Las acusaciones de corrupción de Sanjuana Martínez sacuden la campaña de Claudia Sheinbaum.



Las autoridades electorales deben actuar.



¿Qué ocurrió?



Sanjuana Martínez, Ex-Directora de Notimex, lanzó una bomba en La Jornada:



Acusó a la Secretaría del Trabajo (STPS) de pedirle… pic.twitter.com/fFmmzX3PXt — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 10, 2024

Lo que se dio a conocer ayer sobre ilegales retenciones de liquidaciones a la hoy extinta Notimex no es cosa menor. El @INEMexico debe investigar el origen de las aportaciones a @Claudiashein.



Ya hay un antecedente de intento de ocultamiento de recursos a su pre pre campaña. https://t.co/T6I0EGOvuv — Iván Rodríguez (@MxIvanRodriguez) January 10, 2024