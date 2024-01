CIUDAD DE MÉXICO.- David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que la canasta básica de 24 productos “están disponibles, en todo caso por debajo de los mil 39 pesos”.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes 15 de enero en Palacio Nacional, Aguilar Romero señaló que este precio por debajo de los establecido es debido “al trabajo en equipo” de las tiendas de autoservicio y centrales de abasto en todo el país.

“Ahora la competencia está en dar precios incluso por debajo de la franja de los 800 pesos”, refirió. El presidente López Obrador aseguró que tras la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) para controlar la inflación, no solo no ha aumentado el precio de la canasta básica de 24 productos sino que han bajado “considerablemente” su precio, además de que ha impulsado una “sana competencia” entre las tiendas. “Desde que se estableció este acuerdo, no solo no han aumentado los precios, sino que ha habido una sana competencia entre las tiendas y se ha logrado disminuir considerablemente el precio de estos 24 productos y esto nos ayuda bastante y agradecerles porque gobernar es asunto de todos, garantizar que se fortalezca la económica popular que haya justicia. “Todos tenemos que ayudar como buenos ciudadanos. Y estos es lo que está sucediendo en todo lo relacionado con el consumo de alimentos y de energéticos”, dijo.

Previo al inicio de la sección “¿Quién es quién en los precios de los combustibles?”, que presenta Profeco, el Presidente destacó la importancia de información de esta sección de su mañanera al indicar que así la población tiene información sobre el precio de los combustibles y puede comparar precios. Recordó que antes los gasolinazos ocasionaban el aumento de los precios: “Esto es importantísimo porque de esta manera se sabe quién es quién en precios de alimentos básicos, en las gasolinas, que como sabemos de los aumentos en las gasolinas, antes, los gasolinazos ocasionaban el aumento de los precios, y ahora estamos llevando a cabo este seguimiento”.

“Es muy importante para controlar la inflación, la carestía de la vida y agradecerle mucho a los gasolineros, a los que tienen las concesiones para vender la gasolina, el diésel, el gas”, señaló.