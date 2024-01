CIUDAD DE MÉXICO.— “A mí no me da miedo empezar abajo, lo que me da miedo es que la gente no despierte”, así respondió Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, ayer lunes tras remarcar que su rival, Claudia Sheinbaum, aún está en un nivel alcanzable, ya que solo la aventaja 14 y no más de 20 puntos, como marcan casas encuestadoras.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la panista sostuvo que la abanderada de Morena “está mucho más abajo de lo que ellos dicen”, por lo que en sus encuestas de medición la colocan entre 10 y 14 puntos arriba.

“Vamos a suponer 14 puntos, en otras 10, pero la gente no va a contestar, ya tuvimos la experiencia del Estado de México, se la pasaron diciendo que eran 20 puntos, se la pasaron desanimando a la gente, ellos quieren dar la percepción con ustedes de que ya no es necesario hacer elección”, remarcó.

Por ello, Xóchitl Gálvez reiteró que en las encuestas continúa creciendo y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por “meter su cuchara” en la elección presidencial.

“Estoy creciendo, ella baja, es obvio que tenía que bajar y obviamente eso los va a enloquecer en Palacio Nacional; el presidente está metido en la elección, él un día sí y otro también sale en los medios nacionales a hablar de su candidata y eso está prohibido”, añadió.

Incluso, acusó que Claudia Sheinbaum está más arriba que ella porque “los recursos han sido tremendos durante varios años”, por lo que prometió conseguir más aprobación, ya que quedan cuatro meses y medio de campaña y “son muchos para una decisión de los mexicanos”.

Ayer, la casa encuestadora Massive Caller dio a conocer este día sus más recientes resultados rumbo a la presidencia de México. En la publicación del 8 de enero, Xóchitl había mostrado fortaleza ante Claudia, quien tuvo tres semanas a la baja y cuya ventaja se redujo a tan solo 6.2%.

En los resultados del 15 de enero, Claudia Sheinbaum habría recuperado puntos frente a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, la ventaja aún se mantiene por debajo de los 10 puntos porcentuales.

Por otra parte, Xóchitl le respondió a Claudia, quien le preguntó su opinión sobre el exsecretario de Seguridad Pública en México Genaro García Luna.

Desde sus redes sociales, Xóchitl llamó a que mejor Claudia le pregunte a Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad capitalino y exaspirante a la jefatura de Gobierno de CDMX.

“Mi opinión no es nada positiva sobre él, te reto a que le preguntes a García Harfuch, que es cercano a ti”, declaró la opositora.

“Ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que es hasta su mentor, ahí me cuentas qué te dijo”, añadió en su breve vídeo.

Claudia Sheinbaum ha preguntado a Gálvez su opinión sobre García Luna y la política de seguridad que se implementó durante el sexenio de Felipe Calderón.

García Luna fue declarado culpable el pasado 21 de febrero en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

Genaro García Luna, de 55 años de edad, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas.— El Financiero, El Universal y Megamedia