Turista denuncia a taxista de Quintana Roo por intento de abuso (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante un vídeo difundido en redes sociales, una joven turista levantó la voz para acusar a un taxista de Cozumel, Quintana Roo, quien habría intentado abusar de ella cuando la joven solo quería darle una propina por haberla llevado a ella y a sus amigos.

La joven narró que contrató el servicio del operador para trasladarse a Punta Sur, luego a su hotel y después a Chen Río, con quien acordó regresar por ella y sus acompañantes después de tres horas, lo que así sucedió, todo esto por mil 500 pesos.

De acuerdo con su testimonio, estos hechos ocurrieron afuera del establecimiento “La Estrellita”, donde pretendía comer junto a sus acompañantes

Taxista de Cozumel acusado de abuso por turista

Notablemente consternada por la situación, la mujer cuenta su experiencia, relató que en ese momento ya no estaban sus amigos, y ella era la encargada de darle propina al taxista, pero en ese momento él intentó besarla y tocarla, sin embargo, ella se alejó y el propio taxista le dijo que no aceptaría la propina. Además también muestra la fotografía del vehículo con número de identificación 759.

“Cuando el señor regresó por nosotros yo pensaba en darle una propina y le pedimos que por favor nos llevara a un restaurante, nos llevó a un restaurante y yo traté de pagarle 500 pesos de propina y él me trató de besar y me trató de tocar”, contó la agraviada soltada en llanto.

Poco después la mujer acudió al sitio de taxis, acompañada con por sus amigos y ahí intentó encontrar a "Toño", el conductor con el que tuvo esta experiencia.

En otro vídeo que circula en redes sociales se ve a la turista mexicana, acompañada por sus amigos, explicando lo que había pasado.

Taxista de Cozumel habría pedido que no dijera nada

La joven mencionó que después del intento de agresión sexual el taxista de Cozumel le devolvió el dinero a la joven y le pidió que no le dijera a nadie más sobre lo que había ocurrido.

La Fiscalía de Cozumel aún no ha recibido alguna denuncia formal por lo que sucedió afuera de un restaurante de la ciudad. Aunque ya tienen los vídeo de las denuncias, pero la dependencia aún no ha iniciado con el proceso formal, porque según la propia dependencia, aún no se realiza la queja.

Al respecto Arturo Payán Tejero, secretario general del sindicato de taxistas, informó que el conductor negó las acusaciones en su contra, pero admitió que le pidió un beso a la afectada. Además, explicó que será sancionado con una suspensión de seis meses.

