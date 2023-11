MOSCÚ (EFE).— El presidente ruso, Vladimir Putin, abrió ayer la precampaña electoral reuniéndose con los representantes de las comisiones electorales, las que deben asegurar su inapelable victoria en los comicios presidenciales de marzo de 2024.

En su 30 aniversario, Putin pidió a la Comisión Electoral Central (CEC) que garantice que la legitimidad de los comicios presidenciales sea “evidente” para todos, es decir, que no haya sospechas de fraude, como ocurre desde 2011.

Aunque es un secreto a voces que lo hará en diciembre, el líder ruso aún no ha anunciado su candidatura a la reelección, opción que le permite la controvertida reforma constitucional de 2020, que allanó el camino para su permanencia en el poder hasta 2036.

A sus 71 años, Putin no sólo no ha nombrado un sucesor, sino que no se vislumbran candidatos con opciones reales de sustituir al hombre que ha gobernado con mano dura este país desde el año 2000.

En una ceremonia sin precedentes, Putin condecoró a los funcionarios electorales un mes antes de que se conozca la fecha de las presidenciales, que se celebrarán muy probablemente el 17 de marzo próximo.

Putin alabó especialmente la labor de las comisiones electorales durante los comicios locales celebrados en septiembre en los territorios ocupados de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022 (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).

“Sólo quiero darles encarecidamente las gracias en mi nombre y del país por su coraje y lealtad a Rusia”, afirmó sobre unos comicios condenados por Kiev y la comunidad internacional.