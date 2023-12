CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco anunció ayer la institución de la Jornada Mundial de los Niños, que tendrá su primera edición en Roma los días 25 y 26 de mayo del próximo año, según anticipó después del rezo del Ángelus.

“Tengo el placer de anunciar que los 25 y 26 de mayo del próximo año celebraremos en Roma la primera Jornada Mundial de los Niños”, anunció desde la ventana del Palacio Apostólico, ante cientos de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.

La iniciativa, explicó, ha sido patrocinada por el dicasterio para la Cultura y la Educación y “responde a la pregunta qué tipo de mundo queremos transmitir a los niños que están creciendo”.

“Como Jesús, queremos poner a los niños en el centro y cuidarles”, sostuvo.

Será la primera Jornada Mundial de los Niños, mientras que las populares Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, siguen organizándose desde que las creara en 1985 el hoy santo Juan Pablo II, reuniendo a millones de jóvenes en todo el mundo.

Inmaculada Concepción

Por otro lado, Francisco acudió ayer al centro de Roma para venerar la imagen de la Inmaculada Concepción, tras la reciente bronquitis que padeció, y oró por el final de la guerra en el mundo y por “todas las mujeres víctimas de violencia.

“¡Virgen Inmaculada! Venimos a ti con el corazón dividido entre la esperanza y la angustia. Te necesitamos, madre nuestra”, rezó el Pontífice ante la columna sobre la que se eleva la estatua de María, en la plaza de España, repleta de flores por la festividad de este dogma católico.

Francisco, sentado en un sillón y ataviado con un abrigo blanco, pidió la intercesión de la Virgen por las familias, los centros de estudio y trabajo, las instituciones públicas, los hospitales y residencias, las cárceles o los “sintecho”.

Pero en su oración, hizo especial alusión a la violencia que sacude el mundo y, en especial, a las mujeres.

“Nuestro destino no es la muerte, sino la vida; no es el odio, sino la fraternidad; no es el conflicto, sino la armonía; no es la guerra, sino la paz”, sostuvo el Pontífice, tosiendo alguna vez.