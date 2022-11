Semaglutida, de ayuda en la lucha contra la obesidad

LOS ÁNGELES (EFE).— Un nuevo medicamento aprobado para tratar a adultos que viven con obesidad o sobrepeso promete ser la esperanza para que adolescentes con las mismas condiciones pierdan peso y tengan corazones más saludables, halló el estudio Step Teens, que realizó ensayos clínicos en pacientes de Estados Unidos, México y Europa.

Los hallazgos publicados en el “New England Journal of Medicine” revelaron que los adolescentes que recibieron una inyección semanal del fármaco semaglutida perdieron un promedio del 16.1% de su índice de masa corporal (IMC), mientras que los que recibieron un placebo y asesoramiento sobre la dieta y el ejercicio ganaron un 0.6%.

Silva Arslanian, profesora de pediatría en la Universidad de Pittsburgh y que forma parte del estudio impulsado por el laboratorio Novo Nordisk, calificó los resultados como “sorprendentes”.

“Para una persona que mide 170 centímetros y pesa 108 kilos la reducción promedio en el IMC equivale a perder alrededor de 18 kilos”, explicó.

Esta reducción hubiera sido una gran ayuda en su adolescencia para la mexicana Aranza Sosa, quien llegó a pesar 110 kilos con 165 centímetros de estatura. “Hubiera sido de gran ayuda”, asegura.

La joven de 22 años cuenta que ha vivido con sobrepeso desde su niñez. Sin embargo, no fue sino al llegar a la adolescencia que esta enfermedad se convirtió en un “gran conflicto”.

“No había uniforme que me quedara, mis compañeros me decían cómprate la talla más grande, pero yo ya la tenía”, ahonda Sosa, participante en la campaña internacional Actions Teens de adolescentes que viven con obesidad.

Sosa pasó toda su adolescencia pensando que la obesidad no era un asunto médico. “Me marcan como una persona que no se cuida, que no le interesa su cuerpo”, resalta.

Fue cuando llegó a la universidad, en que subir las escaleras le costaba un gran esfuerzo, que Sosa decidió pedirle a su mamá que le ayudara a conseguir un tratamiento especializado.

“Fue el médico el que me explicó que la obesidad es una enfermedad”, recuerda la joven, que es hija de una médica general . “Mi mamá necesitaba que alguien de afuera me dijera que había un problema grave”, agrega.

La endocrinóloga Nayeli Garibay atribuye la falta de diagnósticos de los médicos a la falta de formación de éstos sobre la manera de gestionar el tema de la obesidad.

Considera que llevar a los niños y a los adolescentes para seguir control de peso debería “ser obligatorio”.

“Es importante hablar de adolescentes en particular porque sabemos que es una etapa de transición, y si aunamos al problema de la obesidad el estigma y la discriminación resulta muy difícil para ellos transitar por ese período, que puede impactar su salud emocional”, explica Garibay.

Tan solo en México el 43.8% de los niños de 12 a 19 años vive con sobrepeso y obesidad.

Arslanian coincide en la preocupación de Garibay. Advierte que las tasas de obesidad están aumentando “en todo el mundo”.

“Por lo general, hacemos recomendaciones de estilo de vida: comer más vegetales; no coma comida frita; no beba refrescos. Pero, lamentablemente, vivimos en un entorno muy obesogénico, por lo que puede resultar muy difícil realizar estos cambios. Existe una necesidad real de medicamentos seguros y efectivos para tratar la obesidad”.

Vicki Mooney, directora de la Coalición Europea para Personas que viven con Obesidad (EPCO) y quien ha vivido con obesidad casi toda su vida, dice que es necesario que se destinen más recursos para investigar y combatir esta enfermedad. También destaca la importancia de que más pacientes hablen sobre el tema.

Ésta es la razón por la que Sosa ha decidido contar su historia. “Si con mi testimonio puedo ayudar a una sola niña allá afuera y alentarla a que vaya al médico creo que valió la pena”, resume.

Sosa perdió casi 40 kilos con el tratamiento inicial pero una serie de sucesos, entre ellos la muerte de sus abuelos y el embarazo y nacimiento de su hijo, le obligaron a dejar el tratamiento.

Ahora la joven madre pesa alrededor de 90 kilos y está dispuesta a comenzar de nuevo un tratamiento. “Sé que estoy enferma y que tengo que tratar esta enfermedad. Soy un paciente, no Aranza la gordita”, concluye.