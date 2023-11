Lo último que un anfitrión quiere es que sus invitados sufran una intoxicación alimentaria por el banquete que ha preparado. Por eso la seguridad alimentaria es especialmente importante mientras las personas se preparan para las festividades navideñas, dicen los expertos de los centros de control de envenenamientos.

“Olvidarse de la seguridad alimentaria es una receta para el desastre”, dijo la Dra. Diane Calello, directora médica ejecutiva del Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey en la Escuela Médica de Rutgers en Newark, en un comunicado que retoma el sitio web HealthDay News. “No importa cuán ocupada esté tu cocina durante las fiestas, siempre recuerda los riesgos de manipular alimentos de manera inadecuada”.

Durante la temporada festiva del pasado noviembre y diciembre, el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey solo recibió más de 200 llamadas preguntando sobre intoxicación alimentaria, preparación de alimentos, servicio y almacenamiento, dijeron los expertos.

Calello aconseja que las personas recuerden cuatro pasos para la seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar.

La gente debe lavarse las manos a menudo durante la preparación de alimentos, utilizando agua tibia y jabón. También deben enjuagar frutas y verduras limpias.

Mantener carnes crudas, aves y mariscos separados de otros alimentos que no requieren más cocción puede prevenir la contaminación cruzada, dijo Calello.

Deben mantenerse separados al hacer compras en el supermercado y en el refrigerador, y las personas deben usar tablas de cortar separadas para cada uno durante la preparación.

Al cocinar, las personas deben usar un termómetro para asegurarse de que los alimentos estén cocidos a una temperatura interna segura.

Y una vez que la comida esté lista, las personas deben almacenar inmediatamente las sobras en un refrigerador que esté por debajo de los 40 grados. Los alimentos perecederos deben refrigerarse dentro de las dos horas.

Calello también recomienda que las personas nunca descongelen alimentos congelados en el mostrador, ya que los gérmenes transmitidos por los alimentos pueden crecer muy rápidamente en alimentos dejados a temperatura ambiente por más de dos horas. Descongele en su lugar en el refrigerador, en agua fría o en el microondas.

Los cocineros de las fiestas deberían entregar sus deberes a otra persona si tienen mocos, aconseja Calello.

“No prepares alimentos si tienes algún tipo de enfermedad respiratoria o infección, ya que esto pone en riesgo a tus invitados de enfermarse”, indicó.

Las preguntas comunes que el Centro de Control de Envenenamientos recibe durante las fiestas incluyen:

“Comí relleno cocido en el pavo. ¿Me enfermaré?” Tal vez no, pero no es buena idea cocinar relleno dentro de un pavo. Es más probable que esté cocido de manera inadecuada: las bacterias nocivas del pavo pueden sobrevivir en el relleno que no ha alcanzado una temperatura de 165 grados en el centro

“Los brownies de marihuana que hicimos para los invitados adultos terminaron en la mesa de postres, y algunos niños los consumieron. ¿Qué hacemos?” Los comestibles de marihuana en casa deben estar bajo llave para prevenir la ingestión accidental. Los niños corren un riesgo mucho mayor que los adultos de sufrir efectos graves en la salud por los comestibles de marihuana.