¿Has oído hablar del dropshipping? Seguro que sí. Pero nadie podría decirte cómo tener éxito en él mejor que nosotros. ¡Obtenga los últimos consejos y herramientas aquí!

Crear y promocionar tu propia tienda online suena atractivo para mucha gente. De hecho, este tipo de negocio abre oportunidades de desarrollo y, al mismo tiempo, permite ahorrar en el comercio y en el personal, ya que las ventas online no requieren su presencia. Sin embargo, la tienda online sigue necesitando inversiones como la compra de productos, el alquiler de un almacén, la distribución de marketing y la logística.

El Dropshipping (también conocido como "el proceso de reventa de productos") es una forma estupenda de iniciar su negocio sin tener que preocuparse por los problemas mencionados. El esquema es bastante sencillo: usted pone a la venta un producto en su sitio web y, tras recibir un pedido, escribe al proveedor para que envíe el producto al comprador en su nombre.

La parte más difícil del dropshipping es encontrar un proveedor fiable. Con AliExpress, puedes encontrar fácilmente artículos para vender en tu tienda y no tener que preocuparte por el inventario o el envío. En este artículo, haremos una revisión completa sobre cómo hacer dropshipping con Aliexpress.

¿Permite AliExpress el dropshipping?

AliExpress no prohíbe el dropshipping, por lo que esta plataforma es cada año más popular entre vendedores y compradores. Pero es importante recordar que al hacer dropshipping con AliExpress, su ventaja competitiva no es el precio o la singularidad de los productos ofrecidos. No obstante, se trata de un comercio de arbitraje.

Un buen marketing y la captación proactiva de clientes pueden convertirse en su ventaja competitiva. La marca, la creación de contenidos y un excelente soporte técnico también le ayudarán a aumentar el valor de su negocio a los ojos de los clientes.

Cómo usar AliExpress para hacer dropshipping

Cuando se piensa en hacer dropshipping a través de AliExpress, hay que preocuparse de tres cosas importantes, como son:

Elegir el producto adecuado para el dropshipping;

Seleccionar proveedores de confianza;

Añadir los productos a tu tienda para su futura venta.

Profundicemos un poco más en lo mencionado anteriormente.

¿Por qué utilizar AliExpress para el Dropshipping?

Veamos los puntos sólidos por los que AliExpress es la mejor desición para tu negocio de dropshipping.

Facilidad de uso

AliExpress es una plataforma online con una interfaz y navegación intuitivas: es muy fácil y rápido registrarse aquí, así como abordar inmediatamente la selección y compra de productos. Ofrece un sólido servicio de atención al cliente.

Además, AliExpress anima a los usuarios a dejar opiniones después de las compras, lo que proporciona comentarios bastante fiables sobre los productos y facilita el proceso de selección.

Pago sencillo

AliExpress ofrece una gran variedad de métodos de pago a los consumidores:

WebMoney

Western Union

Tarjeta de crédito o débito

Transferencia bancaria

Políticas de protección al consumidor

Las políticas de protección al cliente suponen que si el pedido no llega a tiempo o recibe artículos defectuosos o completamente dañados que no coinciden con la descripción del sitio, el cliente tiene derecho a abrir una disputa y, proporcionando un informe completo del problema y enviando fotografías claras y fiables, recibir un reembolso completo.

Amplia gama de productos

La plataforma AliExpress tiene la más amplia selección de productos para todos los gustos y presupuestos. El sitio contiene vendedores que venden productos de más de 30 categorías. Además, el comprador puede elegir entre una variedad de métodos de entrega.

Descuentos y ofertas especiales

Casi todos los vendedores de AliExpress tienen una oferta especial para sus clientes habituales. Casi todas las tiendas de AliExpress ofrecen cupones de descuento que te permiten ahorrar aún más.

¿Cómo puede ayudar Alitools?

El Dropshipping en AliExpress puede ser visto como un modelo de negocio bastante simple, sin embargo, requiere mucho esfuerzo y cierta inversión en las etapas iniciales. Pero no tienes que lidiar con esto solo. Alitools es tu socio de confianza para encontrar las mejores ofertas, proveedores de confianza y opiniones creíbles.

A medida que su negocio de envíos de AliExpress se desarrolle y crezca, apreciará las siguientes funciones de Alitools:

Ver reseñas de clientes con imágenes

Seguimiento de los cambios en los precios de los productos en los últimos seis meses

Comparar productos similares de diferentes proveedores

Buscar artículos por imágenes

Comprobar la fiabilidad de los vendedores

Rastrear productos directamente en AliExpress

Además, puedes instalar Alitools en iOS o Android y acceder a sus fantásticas funciones estés donde estés. ¡Así podrás controlar tu negocio de comercio electrónico desde tu smartphone!

Conclusión

Cuando todo esté listo, es el momento de comercializar su negocio. Tus clientes objetivos necesitan conocer los productos que ofreces, así que dirige tus promociones a ellos. Si eres un dropshipper a tiempo completo, tienes mucho tiempo para comercializar y desarrollar tu negocio.

Como ya se ha mencionado, convertirse en un dropshipper en el mercado de AliExpress es muy sencillo. No necesitas un inventario, un proceso de cumplimiento o un gran presupuesto. En este post, te hemos guiado a través de todo lo que necesitas saber sobre el dropshipping en AliExpress. Ahora es el momento de empezar tu propio negocio de dropshipping online. ¡Buena suerte!

(I.S.)