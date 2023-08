Conoce las nuevas herramientas de seguridad de WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp continúa lanzando actualizaciones y en esta ocasión ha implementado una serie de herramientas de seguridad para proteger a los usuarios cuando les llegan mensajes de números desconocidos.

De acuerdo con el portal WABetaInfo, dichas herramientas están disponibles en la versión de Android 2.23.16.6 que está disponible en Google Play Store.

Mayor seguridad para los usuarios

De acuerdo con una captura de pantalla compartida por WABetaInfo, se puede observar que se han implementado nuevas herramientas de seguridad para que los usuarios reaccionen cuando les llegan mensajes de números desconocidos. Además de las que ya conocemos como Bloquear contacto o Reportar Contacto, WhatsApp ha añadido información sobre cómo mantenerse seguro en los chats al verificar el nombre de perfil y la foto del usuario que le está enviando mensaje, así como el código del país del número telefónico para comprobar si es del mismo país.

Ambas herramientas son importantes, ya que actualmente han sucedido estafas en las que se utilizan códigos de otros países para enviar mensajes a sus víctimas, además que los perfiles no cuentan con nombre de usuario ni foto de perfil.

También, se ha añadido la función de impedir que el remitente conozca si se leyó o no el mensaje enviado; "las herramientas de seguridad no solo resaltan información sobre lo que los usuarios pueden hacer cuando reciben un mensaje de contactos desconocidos, sino que también presentan una nueva función que garantiza que el destinatario no sepa si ha leído sus mensajes", señala WABetaInfo.

Esta función es bastante útil sobre todo cuando se tiene activada la función de "confirmaciones de lectura", pues con la nueva herramienta de WhatsApp no se le notificará al remitente si el mensaje fue leído hasta que se elija responder o se añada a la lista de contactos, lo cual le brinda al usuario mayor privacidad.

Dichas herramientas aún se encuentran su versión beta, sin embargo, se espera que en las próximas semanas comience a llegar a los usuarios.

