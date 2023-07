Cuevana: ¿Cómo ver películas gratis en Smart TV? El sitio verdadero y los riesgos

Cuevana es un sitio web que se volvió popular desde hace varios años debido a que permitía ver películas gratis. Su amplio catálogo con series y producciones exclusivas de otras plataformas como Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime Video, hizo que se posicionara como una de las mejores páginas para ver contenido gratuito.

Sin embargo, hace unos cuantos meses, Cuevana hizo unos cuantos cambios en el sitio y cambio su dominio. Aquí te decimos cuál es la pagina oficial, (Cuevana 3, Cuevana 4 o Cuevana Pro) cómo entrar y todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuál es el sitio oficial para ver Cuevana?

La realidad es que el verdadero Cuevana no existe; ahora, como sitio oficial tienen diferentes versiones y actualmente el mejor posicionado es Cuevana 3, cuevana3.ai o Cuevana3.ch (haz clic aquí para ir directamente).

También puedes accesar a Cuevana4.me que es el Cuevana 4 o buscar el Cuevana Pro, también conocido como Cuevana 8. Por otro lado, existen usuarios que descargan la APK de Cuevana para ver películas gratis en Smart TV, pero esto es bajo tu propio riesgo, ya que involucra una serie de peligros para tu dispositivo.

¿Cómo entrar a Cuevana 3?

Para entrar a Cuevana 3, aquí te dejamos una lista de pasos que debes seguir para disfrutar todo el contenido de la plataforma. Recuerda que al ser un sitio no regulado de manera legal, puedes correr el riesgo de tener algún tipo de virus o que estafadores intenten robar información personal.

Abre tu navegador web y escribe el link de Cuevana 3: Cuevana3.ch Selecciona el primer enlace que te aparezca. Al entrar a la página de Cuevana 3, podrás explorar y elegir la película, serie o documental que quieras ver y en el idioma que desees. Dale click a reproducir y cierra todas las ventanas emergentes que salgan. Toma en cuenta que si le quieres poner pausa, cuando vuelvas a darle click a play, tendrás que cerrar otras ventanas emergentes.

¿Qué es Cuevana 4 y cómo entrar?

Para entrar a Cuevana 4, lo único que debemos de hacer es abrir nuestro navegador web y teclear el nuevo dominio: Cuevana4.me. (haz clic aquí para ir al sitio). Recuerda que es importante siempre tener un antivirus activado para evitar que tu equipo sufra algún daño.

Por otro lado, también deberás seguir los mismos pasos para acceder a Cuevana3 y aplicarlos en Cuevana 4. No olvides cerrar todas las páginas emergentes.

Cuevana Pro o Cuevana 8: Cuál es mejor y qué diferencias hay con Cuevana3.me

En las dos podrás encontrar películas de estreno, series del momento y tener acceso a sus diversas categorías, eso sí, Cuevana 8 es tiene un interfaz diferente pues su menú se encuentra justo arriba, mientras que Cuevana Pro tiene el menú la lateral izquierda.

Para descargar la última versión de Cuevana 8 APK gratis para Android y PC, o de Cuevana Pro, lo único que deberás de hacer es precisamente buscar la APK en internet, ya que al no ser aplicaciones legales, no las podrás encontrar en las principales tiendas de aplicaciones. La APK de Cuevana que está disponible es la de 2022, pues la de este año aún no se encuentra activa y más que nada, aún no es del todo segura.

¿Cuál es el reemplazo de Cuevana y qué página es?

Son varias opciones las que puedes utilizar en caso de que no puedas entrar a Cuevana 3, Cuevana 4 o Cuevana Pro; entre las páginas que son el reemplazo de Cuevana se encuentran: Pelisplus HD, Repelis plus, Verpelisonline, Cinecalidad, PelisPlay, entre otros.

Sin embargo, estos sitios web tampoco están autorizados ni manejan su contenido de manera legal, por lo que podrías ser víctima de virus, fraude o links maliciosos que roben tus datos personales.

Cuevana: cómo ver películas gratis en smart TV

Actualmente, la APK de Cuevana 3 y Cuevana 4 no se puede descargar de manera gratuita y no está disponible para ver en televisión.

Afortunadamente, sí hay una forma de poder ver películas gratis en tu Smart TV a través de Cuevana y es por medio de Chromecast. Solo debes seguir estos pasos para poder hacerlo.

Configura y conecta tu dispositivo Chromecast a tu Smart TV.

Abre un navegador web en tu computadora o dispositivo móvil y accede al sitio web de Cuevana.

Inicia sesión en Cuevana3 o Cuevana 4 y selecciona la película o serie que quieres ver.

y selecciona la película o serie que quieres ver. Después, busca el icono de un monitor con ondas, en el reproductor de video de Cuevana. Normalmente, se encuentra en la esquina inferior derecha del reproductor.

Haz clic ahí y se abrirá una lista de dispositivos disponibles para transmitir. Tu Chromecast debe aparecer en la lista y solo tienes que darle clic.

El contenido seleccionado comenzará a reproducirse en tu televisor a través del Chromecast. Puedes usar tu dispositivo móvil o computadora para controlar la reproducción, como pausar, reanudar o ajustar el volumen.

Páginas web para ver películas gratis además de Cuevana

Pese a que en general, actualmente no existen plataformas oficiales para ver películas y series gratis, sí hay algunos sitios web que incluyen publicidad a cambio de contenido exclusivo, como por ejemplo:

- Pluto TV: La plataforma tiene canales dedicados para ciertas series o shows de TV, además de películas y otras producciones mediante un servicio de transmisión de televisión en vivo. Es compatible con Smart TV, consolas, celulares y Chromecast. Cabe mencionar que Pluto TV tiene anuncios que incluyen publicidad y que aparecen en medio de la reproducción de los contenidos.

- Vimeo: Esta página web para ver películas gratis cuenta con una activa comunidad de usuarios que produce cortos originales y largometrajes. La plataforma también tiene un amplio catálogo de películas y series que se pueden visualizar de forma gratuita.

- Roku: Sitio web que posee más 10,000 títulos para elegir, incluidos contenidos clásicos y películas relativamente recientes. Para acceder a este servicio solo se requiere crear una cuenta gratuita. Tiene una aplicación que es compatible con dispositivos Apple, Android y Smart TV.

Por otro lado, aquí te dejamos algunos sitios y plataformas que no son gratuitas pero que son seguras, legales y que tienen millones de usuarios alrededor del mundo, además de que la mayoría cuenta con diferentes planes y suscripciones para que puedas encontrar el que más se ajuste a tu presupuesto.