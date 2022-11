En pos de justicia para motociclista, en Valladolid

VALLADOLID.— Anastasia y Justina Poot Poot, madre y tía, respectivamente del joven Luis Antonio Noh Poot, de 18 años de edad, quien el pasado sábado 5 de este mes falleció tras un accidente vial, manifestó que la Fiscalía no les responde a las denuncias que se han presentado del hecho.

Las quejosas señalaron que la presunta responsable del hecho, la automovilista Lidia C. G. U., además de no estar detenida, no se hizo cargo de los gastos funerarios.

Las hermanas recordaron que el pasado martes 1 de este mes, Luis Noh circulaba a bordo de una moto sobre la calle 10 del fraccionamiento Orquídeas, pero al pasar junto a un auto la guiadora abrió de repente la puerta y chocó, de modo que al caer al pavimento se golpeó la cabeza y sufrió traumatismo craneoencefálico, así como fractura en una costilla y perforación de un pulmón.

De consecuencias fatales

De este accidente las autoridades no informaron nada, pues al parecer el percance parecía no tenía la importancia debida, o en su defecto era uno más de tantos que ocurren en las calles de la ciudad pero al final tuvo consecuencias fatales.

El joven fue atendido en el Hospital General de esta ciudad, pero debido a lo delicado de sus lesiones fue enviado una clínica de la ciudad de Mérida, en donde falleció.

Agentes de la Fiscalía levantaron el reporte y la denuncia respectiva con el número 67/3507/2022, pero no se hizo nada al respecto.

La mamá del joven presentó otra denuncia el pasado miércoles 2 en esta ciudad, con el número UNATD-13-GF/002123, pero tampoco se ha hecho nada.

Las mujeres explicaron que han acudido a la agencia de la Fiscalía de esta ciudad, pero les argumentan que no se ha recibido la denuncia que se levantó en Mérida, y no pueden hacer nada, de modo que la presunta responsable se encuentra libre y sin problemas.

Las quejosas explicaron que el día de los hechos la Policía no detuvo a la presunta responsable y desde allí se sucedieron errores en el caso; solo decomisaron el auto, que está en el corralón.— Juan A. Osorio Osorno