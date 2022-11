Esperan derrama de 75 mdp por Buen Fin en Valladolid

VALLADOLID.— Poco más de 100 comercios de la ciudad ya están listos para ofrecer diversos descuentos y promociones desde hoy viernes hasta el próximo lunes 21 durante el plan del “Buen Fin”, tiempo en que se espera una venta de más de $75 millones, de manera general, según datos proporcionados por Gerardo Vidal Cruz, presidente de la delegación de la Canaco.

Como estaba previsto, según Vidal Cruz, fueron poco más de 100 empresas locales que decidieron entrar al programa para ofrecer descuentos a sus clientes, que van desde el 10 por ciento hasta un 70%, según como lo haya decidido cada comercio.

Hace unos días Vidal Cruz, comentó que la venta normal mensual en el sector comercial, suman alrededor de $50 millones, pero en esta ocasión se espera que el incremento en las ventas sea de un 50%, lo que significa que el incremento será de unos $75 millones.

Los comercios ya pusieron en las puertas de sus negocios el cartelón del “Buen Fin”, lo que indica que los clientes tendrán oportunidad de comprar lo que requieran con importantes descuentos.

Agregó que un buen número de comercios no puso su letrero, del “Buen Fin”, porque no entraron al programa, pero de manera independiente están ofreciendo diversos descuentos, por lo tanto aunque no lo hagan de manera oficial estarán apoyando con sus promociones, ya que no quieren quedarse rezagados en sus ventas.

Competencia

El programa se ha convertido en una competencia entre comercios, en la que los únicos beneficiados serán los clientes y la sociedad en general que desee hacer algún tipo de compra.

Hay que recordar, según dijo el líder empresarial, que el gobierno estatal y federal dieron anticipos la reciente quincena de una parte de los aguinaldos, de modo que los trabajadores del sector público tienen dinero para adelantar sus compras, aprovechando los diversos descuentos que se estarán ofreciendo a partir de hoy viernes, en ropa, calzado, comestibles, línea blanca, electrónica, mueblería entre otros productos y artículos.

A partir de ayer jueves varios comercios ya estaban ofreciendo sus descuentos, por lo que se vio algo de movimiento en el sector comercial, pero se espera que este fin de semana se registre el incremento de movimiento que todos están esperando.— Juan Antonio Osorio