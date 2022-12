Joven de Sucopó salió de su casa para ir a la escuela y no volvió

TIZIMÍN.- Familiares de Wendy Guadalupe Rosado Chin, de 18 años de edad, de la localidad de Sucopó recurrieron a la policía municipal para localizarla debido a que salió de su casa desde el sábado por la mañana y no volvió a su domicilio.

De acuerdo a lo reportado por Basilia C.C., de 38 años de edad, su hija Wendy Guadalupe salió de su domicilio a las 07:00 horas para dirigirse a su escuela de cómputo en esta ciudad de Tizimín, la cual se ubica en la calle 52 con 45 y 47 de la colonia Centro.

Reportaron que lo último que supieron de la joven es un mensaje que ella mando a la una y media de la tarde, indicando que ya se dirigía a su casa, pero nunca llegó.

La joven es de una estatura aproximada de 1.50 metros, de complexión robusta, tiene un lunar en la boca del lado derecho, de cabello largo y lacio; el día que desapareció vestía un pantalón de mezclilla rasgado y un suéter de color gris.

La madre de la mujer desaparecida detalló que no conoce las amistades que su hija frecuente o si tenía novio; además mencionó que no tuvieron ningún tipo de discusión o desacuerdo entre ellas, por lo que le extraña que no haya vuelto a su casa.