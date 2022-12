Se eleva el precio del kilo de pavo: esto cuesta a pocos días de la Navidad

VALLADOLID.— Ayer, a dos días de la Nochebuena, el precio del kilo de pavo indio aumentó a 140 pesos.

De acuerdo con información obtenida, el kilogramo del pavo indio en pie costaba en 2021 entre $80 y $100, casi al mismo precio que los de doble pechuga congelado que venden en supermercados.

Sin embargo, este año los precios se dispararon debido a la demanda.

En el caso del producto congelado, se agotaron en los supermercados y anteayer volvieron a surtir.

César Sánchez Gómez, quien se dedica desde hace muchos años a la venta de pavos y pollos de patio en los alrededores del mercado municipal, explicó que este año el kilogramo del pavo indio llegó hasta 140 pesos debido a la demanda.

Incluso, ayer mostró que solo le quedaban para vender seis aves que compró en comunidades indígenas donde las familias las crían durante varios meses.

Los campesinos ya se volvieron expertos en el comercio porque saben de la demanda del pavo.

Previeron la temporada de pavos

Por eso, desde hace varios meses comenzaron a criar pavos en los patios de sus casas y, cuando ya los venderán, los alimentan con masa para que suban de peso y obtengan más dinero, precisó Sánchez Gómez.

“En mi caso, como comerciante no me conviene vender el animal por kilogramo, porque hace digestión lo que les dieron de comer y baja de nuevo de peso, de modo que ya no sería negocio, así que los vendo vivos”, dijo.

El kilo de pavo cuesta alrededor de $140.

El pavo de doble pechuga congelado se vende en los supermercados entre $110 y $125 el kilo, según el lugar.

El pavo envinado, que también tiene mucha demanda en Nochebuena y Año Viejo, se consigue hasta en 150 pesos el kilo.

En esta ciudad algunas personas ofrecen el servicio de preparación guisos a $500; muchos de ellos sacrifican al animal, lo benefician y lo cocinan en escabeche o envinado. Además, cuentan con servicio a domicilio.