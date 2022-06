Explotan cenote en pugna: está en un lote con que se pagó a polémico asesor

VALLADOLID.— Ricardo May May, secretario del comisariado ejidal, denunció que de manera ilegal, sus opositores Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab, mejor conocidos como los “Broncos”, pretenden explotar un cenote de un predio de 7,500 metros cuadrados en el polígono de Zaciabil, que está a nombre del ex asesor jurídico Rafael Acosta Solís, y que se encuentra en litigio ante el Tribunal Agrario y que hasta ahora esa autoridad no ha emitido su resolución en cuanto a la posesión del predio.

May May recordó que cuando se repartieron las tierras del polígono de Zaciabil en 2014, la entonces directiva de la comisaría ejidal le entregó algunos predios a su entonces Asesor jurídico Acosta Solís, quien de manera ilegal incluso se hizo ejidatario.

Sin embargo cuando entró la actual directiva encabezado por el comisario ejidal Maximiliano Kumul Can iniciaron varios procesos ante las autoridades agrarias para recuperar los terrenos que se entregaron de manera ilegal, entre ellos, el referido, que aún está nombre del ex asesor jurídico.

Explicó que durante varios meses se han llevado al cabo diligencias ante el Tribunal Agrario para la recuperación de los terrenos, pero hasta ahora no se emitido ninguna resolución, sobre todo en el caso del lote en cuestión.

Ahora todo parece indicar que por instrucciones del mismo ex asesor, los “Broncos”, se han dado a la tarea de realizar diversas obras en el predio para rehabilitar el cenote que se encuentra en el lugar, ya que le construyeron una escalera de acceso hasta el cuerpo del agua, incluso ya construyeron baños para convertirlo en un parador turístico, supuestamente administrado por ellos mismos.

Dijo que por comentarios que le han llegado, los “Broncos han dicho que su inversión ha sido de unos $3 millones, pero lo más extraño es que ellos no cuentan con esos recursos, por lo tanto es obvio que el mismo ex asesor está detrás de ellos.

Exhortó al Tribunal Agrario para que emita su resolución y se defina la posesión del terreno, ya que por ahora están tratando de hacer negocio con el cenote, incluso están invitando a varios ejidatarios para que se unan como socios, pero mediante el pago de $3,000 cada uno que quier< ser parte de la sociedad.

Ante esta situación May May alertó a los ejidatarios para que no caigan en el juego porque se podría tratar de un fraude, sobre todo si el tribunal Agrario, decide darle la razón a la directiva, y ellos habrán perdido su dinero.— Juan Antonio Osorio Osorno