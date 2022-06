Comparecencia de un ex alcalde se pospone

VALLADOLID.— El ex alcalde priista Roger Alcocer García y algunos ex regidores fueron citados por un juzgado federal ayer lunes, para resolver una diligencia en torno a la denuncia que pesa sobre el ex edil, por desvío de recursos que antes era de $26 millones, pero ahora ha bajado a $6.5 millones, debido a cuatro obras que no construyó durante su más reciente periodo (2012-2015) y de las que mostró documentos como terminadas.

Para la diligencia fueron citados los ex regidores Francisco Vivas Fernández, Alberto Pool Poot, ambos del PAN; José Luis Alcocer Rosado, del PRI; el ex alcalde Alcocer García y el ex tesorero Arturo Esquivel Palomo y casi 30 testigos.

Sin embargo, más tarde se supo que no se llevó al cabo la diligencia de ratificación de declaraciones, debido a que el fiscal encargado del caso se reportó enfermo y se pospuso para el próximo mes.

La ex alcaldesa del partido Morena (Alpha Tavera Escalante, al llegar a la presidencia municipal para el trienio 2015-2018, detectó documentos que amparan la construcción de cuatro obras, como el museo del tren, una biblioteca, la plaza de la jarana, tres obras que se harían en la ex estación del tren, y la conclusión de una unidad deportiva en la calle 12 por el rumbo del Conalep, las cuales no se llevaron al cabo.

La ex edil presentó la denuncia correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la República, debido a que fueron recursos federales los que se desviaron, luego se le dio seguimiento al caso en la administración del también Morenista Enrique Ayora Sosa.

En la actual administración que encabeza Alfredo Fernández Arceo, también se le ha dado continuidad a la denuncia que está en manos de un juzgado federal en la ciudad de Mérida.

Desde que empezó la actual administración, según datos obtenidos se ha intentado negociar esa deuda con el ex alcalde, pero éste se ha negado, al parecer por estrategias jurídicas de sus asesores legales.

Según se averiguó, otro de los implicados es el ex tesorero de esa administración, Arturo Esquivel Palomo, también citado para ayer lunes, con el objeto de resolver el asunto.

Durante mucho tiempo se ha querido resolver el problema, incluso se le ha hecho al ex alcalde varias propuestas como dar a cambio al municipio alguna propiedad que tenga el mismo costo de la deuda, pagar en abonos, dividir el monto entre él y su ex tesorero, pero no ha querido aceptar nada.

Ante este panorama, ayer lunes fueron citados sus ex regidores para que ratifiquen sus primeras declaraciones, ya que ellos aprobaron las obras que no se llevaron al cabo, pero sobre todo conocer hasta dónde sabía cada uno de ellos sobre el desvío de recursos, pero todos los testigos se retiraron del lugar, luego de ser informados que el fiscal que atiende el caso se reportó enfermo y se pospuso para el próximo mes, según se pudo averiguar

Es probable que con esta diligencia sea la última para que se cuenten con todos los elementos para dictar sentencia, que lo más probable será ordenar cubrir el monto del dinero presuntamente desviado.— Juan Antonio Osorio Osorno

