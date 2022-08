Tizimín: Acarreo en elecciones internas de Morena

En medio del desorden, acarreos, regaños a los abuelitos, caras conocidas de expriistas, se desarrollaron este domingo las elecciones para consejeros del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el gimnasio polifuncional de Tizimín.

La falta de orden generó largas filas y los electores tuvieron que esperan varias horas para poder ingresar a la sede donde se encontraban instaladas las mesas y las urnas.

Acarreo en elecciones internas de Morena

El común denominador, fue el marcado acarreo con camiones urbanos, taxis y vehículos particulares que llegaron de comisarías y municipios vecinos.

Lo que atrajo la atención, fue la presencia de caras que hasta en las elecciones pasadas se veían en la campaña del PRI y ahora mueven su estructura a favor de Morena, “pero esta vez no se trabaja gratis”, señalaron algunas de las entrevistadas.

¿Quién financió el acarreo de Morena en Tizimín?

También estuvo en la fila y presumió su dedo con la tinta indeleble, el expriista y actual regidor Adrián Quiroz Osorio, quien recientemente renunció al tricolor que lo postuló para regidor y se declaró regidor “independiente”, pero este domingo mostró su verdadero color partidista y sus aspiraciones en este partido político.

Incluso, según los coordinadores, él financió el acarreo en el que había gente que no sabía para que viajó, otros dijeron que les informaron por el comisario de su pueblo que era para definir las próximas candidaturas y que había que votar por “Zapote”.

Se llevaron credenciales de elector y eso causó preocupación

Y mientras en las filas, buscaba figurar, en la puerta de acceso al polifuncional, los funcionarios no sabían ni qué hacer para controlar a la gente que llevaba horas esperando poder sufragar, algunos no podían entrar porque no tenían la copia de su credencial de elector y una mujer plenamente identificada se ofrecía a ir por las copias.

Esta practica se desarrolló durante un largo rato, hasta que de pronto, dos credenciales no regresaron y los dueños se empezaron a desesperar y exigir la devolución a quien los invitó a asistir a emitir su voto.

La desesperación se contagio entre el personal de logística, hasta que después de casi media hora, de pronto aparecieron las micas y los abuelitos pudieron ingresar a sufragar.

Un individuo que portaba un gafete con la leyenda de “presidente” el centro de votación, se portó altanero con los electores, les gritaba para que se apartaran de la puerta, y negó el acceso a los representantes de los medios de comunicación que cumplían con su labor.

A esta jornada electiva asistieron morenistas y no morenistas, de municipios vecinos, además de los que habitan en las comisarías tizimileños donde reinó el acarreo durante la mañana y durante la tarde hasta el cierre de la casilla a las 5 de la tarde.- ISAURO CHI DIAZ