Marea roja en Yucatán: cuánto dura el fenómeno y cómo afecta a la costa yucateca

PROGRESO.— La marea roja que ya afecta las costas de este puerto puede durar meses y hasta un año, dependiendo del tamaño del manchón, informó ayer la doctora en Ciencias Alicia Virginia Poot Salazar, directora del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (Criap) de Yucalpetén, que pertenece al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca).

En la marea roja proliferan microalgas y abundan los dinoflagelados, que pueden ser o no tóxicos, destacó.

Lo que hacen las microalgas es acabar con el oxígeno o se quedan en las agallas de los peces, que al no poder respirar por falta de oxígeno mueren; las especies huyen de la marea roja para no asfixiarse y eso ocasiona, en distintos puntos de la costa, arribazón de especies que no lograron huir a aguas más profundas, detalló.

Por eso, añadió, se capturan grandes volúmenes de calamares y mantarrayas que lograron salir de la marea roja, donde no hay oxígeno para que vivan.

Pesca en Yucatán, afectada por la marea roja

Afirmó que se puede comer todo pez que se capture vivo, lo saben los pescadores, pero lo que no es recomendable es recolectar peces muertos flotando en el mar porque pueden estar ya podridos, con el consiguiente peligro de enfermedades.

La doctora Virginia Poot indicó que los representantes del sector pesquero pueden contactar a los integrantes del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Marea Roja de Yucatán y pedir un informe de los monitoreos hechos sobre las microalgas, si son tóxicas o no.

José Bernardo Covarrubias Uitzil, con 50 años de pescador, coincidió en que la marea roja afecta los silos (agallas) del pez e impide que se mueva y pueda respirar, así que se asfixia por falta de oxígeno.

Por experiencia, afirmó, los pescadores sabemos cuándo un pez está fresco: tiene sus agallas rojas.

Pero si tiene varias horas de haber muerto, entonces sus agallas están negras y el pez no es apto para el consumo humano, añadió.

Los peces muertos que flotan o recalan en la playa no se deben comer.

La Secretaría de Salud de Yucatán boletinó el 6 de agosto pasado los resultados preliminares de las muestras tomadas en el mar y las playas de la franja Chicxulub-San Crisanto: las microalgas de la marea roja no eran tóxicas.

Sin embargo, recomendó a la población no comer las especies marinas que recalan en las playas al huir de la marea roja, a fin de no correr riesgos para la salud.

Vacaciones en Progreso concluyen anticipadamente

La llegada de la marea roja a las costas progreseñas, los casos de picaduras de mantarrayas y la prohibición de entrar al mar ya causaron que se desplome la afluencia de paseantes en el malecón de este puerto.

Ayer miércoles, meseros, restauranteros, trovadores, vendedores y artesanos coincidieron en que ya ocurre lo que temían: la marea roja anticipa el fin de las vacaciones de verano.

Afirmaron que la prueba de fuego para el turismo será hoy jueves, pues llegará el crucero “Carnival Valor” y sus pasajeros, turistas estadounidenses, podrían no quedarse en este puerto.

“Nada más imaginar que un pasajero sea picado por una mantarraya, ya no van a querer regresar al puerto, así que lo más seguro es que se los lleven a otros lugares; desde el barco les van a informar que hay marea roja”, dijo Eduardo Chay, mesero.

Ayer, pocas personas llegaron a la playa del malecón, donde desde el lunes pasado el Ayuntamiento puso banderas rojas, que significan que está prohibido meterse al mar, porque cuatro bañistas sufrieron picaduras de las mantarrayas que recalan.

Pero no hay letreros de playa cerrada por la marea roja y picaduras de fauna.

La mayoría de las palapas y sombrillas del malecón estuvieron desocupadas.

Meseros decían a los paseantes que la playa está limpia, que se pueden meter al mar bajo su propio riesgo, y que hay espacios para que pasen el día.

Pero la mayoría recorrió el malecón, caminó a la orilla del mar y se retiró, sobre todo porque se enteraron que un visitante sufrió ayer una picadura de una mantarraya.

Por la misma prohibición de entrar al mar se suspendieron los paseos en bananas hasta nuevo aviso.

Mal olor abona al fin de las vacaciones

El vendedor Juan Vargas informó que conocidos que pasan sus vacaciones en Telchac Puerto le comentaron que hay zonas de la playa donde se siente el hedor de los peces muertos que recalan, y que “será el acabose de las vacaciones” en Progreso si lo mismo ocurre.

La Policía Municipal, a su vez, informó que elementos de Protección Civil, Atención de Comisarías, Blue Flag y Playa Incluyente, y Policía Ecológica recorren el malecón para exhortar a las personas a no entrar al mar debido a que mantarrayas y peces globos que huyen de la marea roja se acercan a la playa y pueden picarles.

Indicó que la población puede solicitar ayuda policíaca a los teléfonos 969-95-0026, 999-359-0369 o 911.