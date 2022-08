Tixkokob. Denuncian presunta agresión de policías

TIXKOKOB.- Denuncian presunta agresión de la Policía Municipal a un detenido en la cárcel, quien ahora se encuentra grave en el hospital, según señalan sus familiares.

Los padres del joven Alexis Polanco Miám, indicaron que su hijo se encuentra en el hospital O’Horán de Mérida, luego de que presuntamente fuera golpeado en el interior de la cárcel por elementos de la dirección de Seguridad Pública de Tixkokob.

Alexis Polanco fue detenido luego de sufrir un accidente en la carretera a Nolo-Tixkokob, donde derrapó en una motocicleta y luego fue valorado por los paramédicos de la corporación que le dan los primeros auxilios, pero en lugar de llevarlo a un hospital, los policías municipales lo encarcelaron.

Su madre acudió a la corporación a visitarlo a las 15 horas del sábado pasado, ya que éste se encontraba en los separos, solo vestía su bóxer, ropa interior, pero estaba consciente y decidió dejarlo ahí.

A las 19 horas, fue cuando los policías municipales acudieron a casa de su madre para decirle que él estaba alterado y que podrían llegar a un arreglo para liberarlo.

La madre de familia al ir a verlo lo encuentran en los separos casi inconsciente y vomitando sangre, incluso no la reconoció como lo hizo la primera vez.

El joven no podía levantarse y ya se encontraba vestido, no semidesnudo como la primera ocasión que lo miro en la celda, y sin pedir explicación, uno de los oficiales aclaró que no lo habían golpeado y hasta le levantaron la ropa para que vieran que no tenía moretones.

Una paramédico afirmó a sus padres que el lesionado estaba consciente después del accidente, luego de los primeros auxilios, pero el comandante en turno afirmó que Alexis Polanco estaba diciendo incoherencias, de modo que hay contradicción entre ellos.

Al salir de la cárcel el lesionado fue trasladado al hospital O’Horán de Mérida, donde se encuentra ingresado hasta ahora.

Los padres de Alexis Polanco piden que este hecho se esclarezca e interpondrán una demanda penal contra quien resulte responsable, ya sea negligencia de los paramédicos o agresión por los policías.