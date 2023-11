PROGRESO.- El puerto de Progreso recibió este día la llegada de al menos 3 mil personas a la zona de playa del Malecón Tradicional.

Si bien es una cifra que deja mucho que desear, tomó por sorpresa a algunos de los vendedores de la zona que esperaban que el día fuera mucho peor.

En un recorrido por el Malecón, Wilfrido Casanova, vendedor que lleva poco más de 18 años recorriendo casi todos los días este lugar, indicó que fue una sorpresa la llegada de visitantes este domingo.

Los vendedores esperaban que con la feria de Xmatkuil prácticamente nadie llegará a Progreso.

En su experiencia cuando concluyen las vacaciones de verano la situación se vuelve muy complicada debido a que la gente comienza a tener muchos gastos como el regreso a clases, las festividades del mes patrio, Halloween, Hanal Pixán.

Además de todo lo relacionado al mes de diciembre, por lo que sabe que las ventas disminuyen.

A pesar de que el domingo amaneció fresco, nublado y con lluvia en las primeras horas del día, el cielo poco a poco se fue despejando y permitió que el día se preste para poder trabajar.

Aunque la presencia de los visitantes no es sinónimo de ventas garantizadas, ya que muy pocos adquirieron productos a los vendedores ambulantes que apenas sacan el día para poder subsistir.

“Al menos el tiempo no está dejando trabajar”, recordó. “La vez pasada (refiriéndose a la primera semana de noviembre) con la llegada del norte no pudimos trabajar, no se vendía nada y tuve que agarrar de mis ahorros”, dijo el comerciante.

Según Wilfrido, quien se dedica a la venta de USB con música y bocinas recargables, debido a los gastos anteriormente mencionados, los visitantes llegan al puerto ya muy desgastados, por lo que se miden en las compras que realizan en su estadía.

Otros comerciantes indicaron que si bien el sábado hubo un poco más de movimiento que el domingo, las ventas no variaron gran cosa entre ambos días.

Por otro lado, en el recorrido por el Malecón se pudo observar que en su mayoría los paseantes llegaron del interior del Estado, aunque también había turistas nacionales que llegaron buscando conocer las playas de esta ciudad.

Sin embargo, pocos decidieron meterse porque el mar todavía se encuentra algo revuelto y acarreando sargazo hasta la orilla.

En la zona de restaurantes hubo movimiento en este día. Después de las 12, la gente comenzaba a buscar espacios para comer, pero la mayoría de los comensales prefirió estar debajo de una palapa que estar en las respectivas zonas de comedor de los restaurantes.

