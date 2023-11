TIZIMÍN.— El Ayuntamiento salió limpio en la fiscalización de la cuenta pública del año 2022 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Fueron alrededor de 130 millones de pesos los que le auditaron a la Comuna durante 15 días por auditores federales que se instalaron en Tizimín.

Apenas el jueves el tesorero del Ayuntamiento, Luis Vázquez Várguez, viajó a la Ciudad de México para recibir el documento oficial que los acredita que no existen observaciones por aclarar ni justificar tras la revisión de la cuenta pública del 2022.

Según el alcalde Pedro Couoh Suaste es “inédito” que hayan salido sin observación alguna

“Lo normal cuando te revisan 130 millones de pesos es que te hagan una serie de observaciones, que te pidan una copia de acta de cabildo o que lo solventes con las observaciones y después te dan el documento oficial”.

“Aquí de verdad, esto es inédito, no tuvimos ninguna observación, no hizo falta nada, estuvieron 15 días los auditores federales, fueron a ver obras, las midieron, las checaron con lujo de detalles y no hubo nada irregular”, afirma.

El primer edil indica que están contentos porque fue una auditoría federal y el día de mañana ya no tendrán que esperar que les auditen, pues siempre ocurre que solo audita el estado y después lo hace la federación.

“Con esto te vas con su boleto seguro y ojalá también me auditen la cuenta pública de 2023 que ya me advirtieron que también lo harán y no pasa nada, sin problema lo esperamos”, expresó.

Couoh Suaste añadió que esto significa que cumplieron al 100% con la ejecución de los recursos que maneja el Ayuntamiento.

El alcalde compartió incluso en sus redes sociales el oficio que les entregaron firmado por la arquitecta Míriam Siria Félix Pérez, de la Auditoría, quien manifiesta que no se detectaron observaciones por lo que se determinó que no existen resultados pendientes por aclarar, ni justificar y los resultados de los trabajos practicados forman parte integrante de esa acta.— WENDY UCÁN CHAN