PETO.— Estudiantes y académicos de la Unidad Regional Universitario Sur Sureste (Urusse) de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y el Sistema de Centros Regionales Universitarios (SCRU) asistieron anteayer a la celebración de los 41 años de radiodifusora Xepet “La Voz de los Mayas” y reconocieron la labor de Bernardo Caamal Itzá (El Arux) por colaborar con la universidad y trabajar con la comunidad maya.

Alrededor de 40 jóvenes llegaron a la radio para presenciar el festejo de aniversario de la difusora que ha mantenido a la comunidad maya comunicada desde hace 41 años.

Posteriormente, se hizo un recorrido para conocer las instalaciones y disfrutar del evento que se llevó al cabo.

Antes de recibir un reconocimiento, Caamal Itzá compartió sus experiencias en vivo en el programa de “El Caracol Improvisado”.

Recordó que estudió en la UACh y en 1993 hizo su servicio social en la radio.

Cabe mencionar que en 1996 formó parte de la plantilla de trabajadores de la radio Xepet. En 1998 concluyó su contrato.

Desde ese entonces, recordó, colabora como comunicador comunitario en ese medio, donde aborda temas de interés a las comunidades mayahablantes.

Caamal Itzá tuvo un exitoso programa de radio que se llama “Arux K’at”, que actualmente se transmite otra vez en las tres radios indigenistas de la Península de Yucatán.

Además, ha trabajado todos esos años en la vinculación con docentes de la UACh, lo cual ha permitido que los estudiantes de esa universidad hagan visitas de campo en la región y los alumnos conocen las experiencias agronómicas del Arux y de la radio.

Convivió con los jóvenes universitarios de Chapingo y con la comunidad radioescucha de la radio Xepet que los sintonizaba en vivo.

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer a la red de voluntarios de la radio Xepet. Indicó que el equipo actual está conformado por cinco de trabajadores.

Antes, hace más de 30 años, eran 26 colaboradores.

A pesar de la reducción del equipo, resaltó, Xepet sigue siendo una gran radiodifusora que trabaja y entretiene a los mayas.

“Quienes hemos vivido de cerca las carencias y de lo que significa la información en nuestras comunidades, aquí estamos.

“Gracias a Estela Uh, Gonzalo Uc Centeno, Miguel Sosaya, entre otras personas, que activan su presencia en la radio”, destacó.

“Momentos gratos y de recordar a quienes me acompañaron en la radio Xepet, Amadeo Cool May, Felipe Tapia y a los radioescuchas que ya no están con nosotros como Bernardino Canul Xix y Remigio Alcocer Balam”, recordó el comunicador.— Megamedia