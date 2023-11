KANCABZONOT, Yaxcabá.— Daniel Humberto Sansores Canul desde los 12 años de edad se inició en la escultura y el tallado de madera y ahora, a sus 23 años de edad, es un joven artista emprendedor en esta comisaría.

Estoy contento de hacer este trabajo, ya que es una herencia que aprendí de mi papá y mi hermano; de ellos aprendí mucho, como cómo agarrar las herramientas para no cortarme, expresa.

También aprendí de mi tío otras técnicas, agarré más impulso y técnica para tallar la madera de una forma mas estética y detallada, indica.

En esta labor mi esposa (María Luceli Uicab Uicab) me ayuda a lijar y pintar los trabajos que realizo, dice.

Agradezco haber aprendido de mi familia esta labor, que me hace tener un poco de dinero, ya que por cada pieza que se realiza se invierte mucho en lo económico, en la compra de la madera, como el cedro; pintura, brochas, todo lo que conlleva el realizar los trabajos, destaca.

Narra que desde que estudiaba la primaria empezó a aprender.

Mi hermano me decía que aprendamos el tallado de la madera y ahora tengo 23 años; me gusta lo que hago, me da mucho orgullo esta labor de artesano, subraya.

“Me gustaría que algún día me invitaran a exponer mis piezas en algún evento importante de artesanos, para que conozcan mis trabajos y sepan que soy de un pueblo donde se hacen trabajos de calidad, todo a mano”, destaca Sansores Canul.

El joven indica que con la llegada de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, tuvo que viajar a Mérida a trabajar en una tienda.

Pero luego regresó a su natal comisaría para trabajar el tallado y escultura de la madera y abrió la página “Artesanías Mayas Kan Balam” (serpiente-jaguar) en la red social de Facebook.

La gente, dice, poco a poco conoce mis trabajos, ya que los he enviado a los Estados de Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes y también, en ocasiones, los llevo a vender a Pisté (comisaría de Tinum), pues es paso de turistas que van a Chichén Itzá.

Si desean visitarme para conocer mis trabajos, comprar o encargar algún diseño, pueden venir a Kancabdzonot (ubicado a 122.9 km de Mérida), estoy a dos cuadras del centro de la población, pregunten por Daniel Sansores, expresa.— Megamedia