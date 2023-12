IZAMAL.— Una de las obras insignia del gobierno federal que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, fue inaugurada ayer viernes por el ejecutivo federal.

En esta ciudad, uno de los Pueblos Mágicos, está considerada la construcción de una estación de tren en la que según el proyecto estaría listo antes de este mes de diciembre, sin embargo la edificación aún está en obra negra y la entrada a la estación se ve recién pavimentada, con piedras como señalamientos, entre otros, lo mismo de cintas restrictivas amarillas y obreros aun en labores.

En la entrada hay una caseta que dice, “Estación Izamal”, Tren Maya, tramo 3 – Calkiní-Izamal.

No cuenta con alumbrado público en la avenida que conducirá a la estación del tren y se observó que antes de llegar a la estación se colocara un retén que a decir de los obreros sería parte de los retenes de vigilancia a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto a la glorieta que tiene un castillo de Chichén Itzá en miniatura y aun se ve fresca la pavimentación.

“Toma las fotos que quieras solo por favor no digas que nosotros te dimos chance que pases, dado que no está permitido pasar a personas que no sean trabajadores; si los pescan a los detienen por los militares o guardia nacional.

“No se vayan a dar cuenta, están muy perros esos huaches, no quieren que se tomen fotos, están pendientes de todo ve hasta donde puedes avanzar que no te vean tomar fotos”, destacaron los obreros que son casi un centenar aún en labores en la obra.

Los trabajadores indicaron que incluso hay un control para los vendedores de comida que ingresan a la obra y siempre están vigilados, al igual llevan un control muy estricto de los empleados de la obra sean hombres o mujeres, lo que se traduce un tanto en temor de los empleados a tomar fotografías.— Megamedia

