VALLADOLID.— La Asociación de Restaurantes de Valladolid Yucatán (Arvay) entregó hace unos días 35 mandiles de vinil para igual número de abastecedores, con el objetivo de dotarlos de mejores herramientas para que realicen su trabajo.

Jordi Abraham Martínez, presidente de la Arvay, recordó que hace unos meses otorgó chalecos reflejantes a ciclistas y a los “viene viene” que laboran el mercado municipal, como una medida preventiva cuando circulen en la calle o trabajen, respectivamente.

Asimismo, en noviembre pasado se realizó la presentación de la entrega de 400 termos para igual número de policías municipales y estatales. En ese evento se contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública en el Estado, Luis Felipe Saidén Ojeda. También se invitó al alcalde Alfredo Fernández Arceo y al director de la Policía Municipal, pero solo este último acudió, recordó Abraham Martínez.

Posteriormente, se pidió realizar la entrega de termos de manera directa a los agentes, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta, de modo que no se han dado los vasos. El líder de los restauranteros comentó que desconoce el motivo por el que las autoridades municipales se niegan a agendar la entrega de los termos, que ha impedido que los uniformados vallisoletanos no puedan disfrutar de un café o agua en los restaurantes.

En cuanto a la entrega de los mandiles, el líder gastronómico destacó que es una herramienta para que los beneficiados no manchen o ensucien su ropa.

Además esa prenda le da más confianza a sus clientes para que compren la carne que ellos ofrecen.

Recordó que la entrega fue personal a cada uno de los abastecedores, quienes agradecieron el apoyo de los socios de la Arvay.— Juan Antonio Osorio Osorno