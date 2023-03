Si opina, la sancionan; funcionaria no puede hablar sobre alto mando de SSP señalado de abuso

PROGRESO.— Ayer, Día Internacional de la Mujer ante Palacio, Ana Cristina González Dorantes informó que ya no es subdirectora de Seguridad Pública del Ayuntamiento y que no puede opinar del caso de la expolicía que el 25 de febrero pasado denunció penalmente por acoso sexual a Omar de la Cruz Herrera Cocom, comandante de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que es director de la Policía Municipal de Progreso.

Afirmó que a toda denuncia de la mujer se le debe dar seguimiento en las instancias correspondientes, pero indicó que por ser funcionaria pública no puede ampliar su opinión, pues podría ser sancionada.

“No me corresponde (opinar); realmente, hasta podría tener una sanción si yo doy mi opinión”, expresó.

Informó que no ha platicado con Herrera Cocom y éste no es su jefe porque ella no pertenece a la corporación desde hace tiempo.

“Entiendo que se hizo oficial mi baja y por el momento no se encuentra nadie en mi lugar”, afirmó, en alusión a que el 3 de mayo de 2022 el Cabildo la nombró directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Desconoce detalles del caso de expolicía, dice

Añadió que entiende que hay una denuncia penal contra el jefe de la Policía, pero no puede opinar más del caso porque no ha hablado con la persona que está denunciando; “entiendo que es de Mérida, pero si necesita, las puertas del Instituto están abiertas para todas las mujeres que deseen acudir”.

Cristina González fue entrevistada luego que fue oradora en la ceremonia municipal del Día de la Mujer ante Palacio Municipal.

Ahí dijo que en su opinión todas las mujeres deben ser respetadas, “pero no hablo solo las mujeres sino de todas las personas: mujeres, niñas, niños, todos deber ser respetados sus derechos todos los días”.

También dijo que más que una celebración, la fecha implica un llamado a tomar conciencia de la situación en que vive la mujer, es un día para recordar la lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos.

“Detrás de esta fecha hay una trágica historia que se tiene que contar, pues durante cientos de años muchas mujeres no podían alzar la voz para ser escuchadas, no podían trabajar ni estudiar, ni opinar y mucho menos votar, se cansaron y decidieron alzar la voz.

“Debemos tomar conciencia de que la violencia contra la mujer es un problema que se ha normalizado, razón por la cual debemos de redoblar los esfuerzos desde la trinchera en donde nos encontremos, tenemos la oportunidad de asumir compromisos firmes, dar un paso adelante para prevenir y poner fin a todas las violaciones.

“Marchemos con valor y compromiso, celebra cada logro conseguido y reto que vendra”, afirmó.

Trabajadoras y empleados municipales asistieron al acto, que presidieron Alma Rosa Gutiérrez Novelo, presidenta del DIF; Cristina González; Roger Gómez Ortegón, edil secretario y otros regidores.

La ceremonia fue rápida; los discursos fueron sobre el Día de la Mujer.

Al terminar, la gente se tomó fotografías por grupos.— Gabino Tzec Valle