El próximo frente frío que llegaría a la Península traería consigo fuertes lluvias e incluso turbonadas que afectarían a la región desde el domingo.

Para este viernes y sábado la temperatura será ideal para despedir las vacaciones de Semana Santa, según comenta en su pronóstico meteorológico Juan Antonio Palma, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, estarían alcanzando al rededor de los 40°C.

Frente frío llega a la Península de Yucatán

Para el domingo los efectos del frente frío se comenzarían a sentir sobre la Península, principalmente sería lluvias acompañadas de fuertes vientos. Según Palma Solís, los efectos comenzarán a sentirse después del medio día del domingo y, entre 3 y 6 de la tarde, los efectos de una línea de turbonadas comenzarán a sentirse con más fuerza sobre Yucatán para, después, tener la llegada del frente frío.

Por su parte el Pronóstico Meteorológico General de la Conagua publica en su página de internet que un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, ocasionará ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del país, con temperaturas máximas superiores a 40 °C en zonas de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En cuanto a las condiciones del clima para este viernes, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde.

Clima en Yucatán

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.