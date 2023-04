Luego de que el día de ayer viernes 21 de abril se registrara en Mérida una temperatura máxima de 39.8 °C con una sensación térmica máxima de 45.8 °C, para este sábado las condiciones meteorológicas no variarán mucho pues se esperan registros similares a los registrados el día de ayer.

Para la Península este fin de semana se esperan temperaturas superiores a los 40°C y esta onda de calor se sentirá hasta el próximo 3 de mayo según informó el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia Meteored México, el cual representará el período más caluroso de 2023.

En Mérida la temperatura máxima podría alcanzar de 40 a 42 grados Celsius con una sensación térmica de 45 grados y en algunas poblaciones del sur de Yucatán la temperatura llegaría a 45 grados Celsius y una sensación térmica superior a ese valor.

A diario tendremos temperaturas extremas y sentiremos una sensación de 45 grados, hay que hidratarnos constantemente y protegernos del fuerte Sol, resaltó el meteorólogo.

Clima en Yucatán

Palma Solís señaló que de este sábado al lunes habrá probabilidad de lluvias, "en medio de un calor terrible", sin embargo, no se descartar presencia de lluvias repentinas y turbonadas, lo que se le conoce como "cordonazos".

AVISO DE CALOR EXTREMO uD83DuDD25uD83EuDD75

Para la tarde de este sábado se presentarán temperaturas extremadamente calurosas (40 a 42 °C). En zonas de #Yucatán #Campeche #QuintanaRoo

¡Tomen sus precauciones! ???? pic.twitter.com/u11sjJT9HT — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) April 22, 2023

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.