Reglas sobre las armas en Yucatán ¿Necesitas permiso para usar una réplica de rifle de asalto?

La posesión y portación de una réplica de arma de fuego tiene reglas muy claras que establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de recomendaciones de su uso correcto por parte de proveedores y comerciantes.

La aparición de una mujer cargando un supuesto rifle en la playa de Progreso, que resultó ser de balitas de diábolos, causó alarma entre la población que la reportó a la Policía Estatal, que finalmente decomisó el arma deportiva.

Este caso abrió un amplio debate en las redes sociales sobre si se requiere o no permiso para su portación y también denunciaron que esta ciudadana extranjera rompió la tranquilidad de la zona veraniega.

¿Qué dice la ley sobre portar armas en Yucatán?

Para conocer lo relacionado con la compra, posesión y uso de alguna réplica de arma de fuego, el Diario entrevistó a William Sosa Sanguino, gerente general de la empresa Táctico MID, que vende accesorios y uniformes para policías y militares, además de copias de pistolas y rifles como la que portó la mujer en Chicxulub.

“No soy profesional del derecho ni de las fuerzas de seguridad, pero tengo conocimiento para estar en este giro y me pongo a investigar”, dijo. “Lo que he aprendido por este negocio, y lo que dice la Constitución federal, es que no se necesita un permiso de la Sedena para portar estas réplicas de armas de fuego”.

“Vendemos réplicas de armas de diferentes tipos de municiones: metálicas, gomitas de 6 milímetros, para gotcha, de diábolos, .377 o 4.5 milímetros y para el deporte del airsoft”.

Aunque la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica que no se necesita un permiso de portación y transportación de una réplica por no ser un arma de fuego, sí establece que debe tener un lugar adecuado para su uso.

“Lo que recomendamos a nuestros clientes que compran réplicas de armas de fuego es que no las saquen, no las exhiban en público y que vayan a un área adecuada para practicar el tiro o la caza deportiva”, señaló.

“Hay quien piensa que una réplica no puede matarnos, pero sí puede ocasionar un daño grave, sobre todo si recibes un impacto en la cara y en específico en uno de los ojos”.

Sosa Sanguino explicó que el rifle que portaba la mujer de la playa es de los conocidos como de copitas o diábolos que sirven para cacería de pequeñas especies.

Estas armas sí pueden matar a alguna ave o causar una lesión grave si el disparo es a corta distancia.

Uso en delitos

“Nuestras armas de réplica tienen un pedimento (expedición de un documento de la tienda), si lo llega a quitar la Policía, lo puedes recuperar”, informó el entrevistado. “Pero si lo haces pasar como arma real, lo usas como si fueras policía o militar, colgado en la cintura o espalda, si lo usas para intimidar, incurres en una ilegalidad”.

“En otros estados del país se usan las réplicas para cometer asaltos y robos. Por ello, este tipo de armas deportivas debería tener un distintivo de color naranja para que se diferencie con un arma original real porque son copias muy exactas que se confunden”.

Sosa Sanguino afirmó que para transportar alguna arma deportiva no debe estar cargada ni armada, la deben transportar separada de su cargador y en un estuche exprofeso.

No debe ocultarse debajo del asiento del vehículo, sino que debe ir en la cajuela, no cargarla como si fueras un policía o militar porque a cierta distancia no se distingue ni se sabe si es arma de fuego real o deportivo.

¿La mujer que caminó con el arma cargada en el hombro a la vista de la gente cometió algún ilícito?, se le preguntó.

“No soy un experto en cuestiones jurídicas, pero para mí sí estuvo incorrecto”, enfatizó. “Debemos orientar o asesorar a quien posee una réplica de arma, si esa ciudadana es norteamericana, en su país cualquier persona puede tener un arma de fuego, lo pueden comprar como cualquier artículo, pero el yucateco no está acostumbrado a ver armas en la calle”.

Una réplica de rifle de asalto si puede causar daños

Después precisó que vio las fotografías del rifle que se publicó en los medios de comunicación y es una de las réplicas que sí pueden causar algún daño, por lo que reiteró que la mujer no estuvo en lo correcto al sacar el arma deportiva de su casa.

“No estuvo correcto, la gente se puede asustar al ver a una persona armada porque en las noticias se ve que hay balaceras, hay personas que entran en escuelas y disparan, estuvo incorrecto que haya paseado con el arma colgada a la espalda”, insistió.

Lo que le parece acertado es que la ciudadanía la haya denunciado por llevar el arma, porque precisamente este tipo de acciones ciudadanas mantienen a Yucatán como un estado seguro.

“Lo que dirían los cómicos yucatecos es que somos chismosos, si vemos cualquier cosa lo denunciamos o subimos a las redes sociales”, dijo. “Si llega la Policía para averiguar sobre el arma, lo primero es orientar a la persona que lo posee, si tiene los papeles del arma, hacerle saber que hay campos de tiros para uso de armas deportivas aquí en Yucatán”.

“Si quieres poseer una réplica de algún arma debes saber que hay lugares donde se practica el tiro, hay grupos de semiprofesionales y hay grupos de aficionados a juegos que simulan combates en lugares seguros”.

“Conozco el grupo Toloc, que juega con armas airsoft en las casas abandonadas de Misnebalam, se visten como militares en el lugar, tienen un reglamento, no pueden llegar uniformados al lugar ni con la réplica armada, todo se realiza en el mismo sitio”.

“Me fascinan las armas, pero hay que asesorarnos para estar dentro del marco legal y evitar incurrir en delitos que nos cause problemas legales”.

¿Estuvo bien que la reportaran a la Policía?

“Sí, a distancia no sabemos si el arma es real o una réplica. No sabemos en qué condiciones está la persona que lleva el arma en cuestiones toxicológicas o mentales para que te pueda hacer daño”, señaló.

“Estuvo correcto que la hayan reportado, hasta una persona preparada como un policía le es difícil distinguir si es un arma real o no a la distancia”.

Reglas sobre las armas en Yucatán

Sus tiendas Táctico MID importa copia de armas en forma legal, expide una nota de venta o factura del artículo y en el documento tiene el número de pedimento y la serie.

Como parte de la asesoría al cliente se le informa que no se puede transportar en la cintura o la espalda, que no lo use para asustar a la gente, que su transportación sea en un estuche, que el arma esté desmontada, que se debe armar cuando esté en el campo de práctica, debe llevarla en la cajuela del vehículo, que cuando termine la actividad debe volver a desarmarla y si usa gas o CO2 deben retirar la cápsula del arma.

Esas tiendas venden todos los accesorios de protección para la caza deportiva, para juegos de combate como lentes con malla resistente para proteger los ojos, gorras, caretas, uniformes tipo militar y policíaco, mochilas y muchos artículos relacionados con la actividad de seguridad pública.

Los rifles deportivos tienen varios precios, el más económico es de $1,200 y la copia como la que portó la mujer de la playa vale $4,500. Este tipo de artefacto es de resorte y mira telescópica y cortan cartucho como si fuera un arma real.— Joaquín Chan Caamal