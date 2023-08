''¿De qué va a vivir la gente?'': pobladores de Ixil piden un cese a la venta de su tierra

Pobladores de Ixil anunciaron una marcha-protesta para el 16 de septiembre por el conflicto de tierras que existe en ese municipio y que el jueves pasado provocó un enfrentamiento entre los campesinos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Si nos quitan la tierra, ¿de qué va a vivir la gente? ¿Seremos esclavos como era antes? La alcaldesa Sandra Pech dijo que está bien que entren las residenciales porque las mujeres podrán trabajar como sirvientas”.

Así lo dijo en rueda de prensa Antonia Trinidad Cisneros Correa, esposa del motociclista que chocó con el muro de policías que custodiaban la entrada a los terrenos en disputa.

La señora también explicó que el hombre está en el hospital con golpes de consideración, pues, aseguró, fue agredido por los policías, pero se está recuperando.

“Exigimos al gobierno del Estado que pare esto; si no, entonces la gente se levantará, ya basta de tantas agresiones. Yo peleo por mis hijos, por mis nietos, mi agua, mi tierra y mi aire. Sigo en esta lucha, no me van a detener, mientras pueda caminar y hablar seguiré aunque me maten”, declaró.