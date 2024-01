TEKAX.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de que fue embestido por un vehículo “fantasma” en calles de esta ciudad.

De acuerdo con datos obtenidos por el Diario, el lesionado fue identificado como Porfirio U. P., de 84 años de edad.

Abuelito es chocado por ‘auto fantasma’ en Tekax

Se informó que el octogenario fue chocado por un vehículo cuando transitaba en su bicicleta. El percance tuvo lugar a las 8 de la noche del miércoles 10 de enero, en la calle 59 entre 38 y 40 de la colonia Padre Eterno.

Debido al impacto, el hombre fue proyectado y debido a la caída que sufrió presentó lesiones en la rodilla.

Luego de causar el accidente, el conductor del vehículo se dio a la fuga abandonando al abuelito a su suerte.

Según el abuelito, ayer iba en su bicicleta en la calle 59, de Oriente a Poniente pero al pasar la calle 38 fue chocado.

No obstante, dijo que no vio si era una motocicleta o un auto de compacto ya que no pudo identificarlo.

Ante este hecho, el hombre fue trasladado por paramédicos de la Policía Municipal al Hospital General de Tekax.

Al sitio llegaron agentes municipales para tomar conocimiento del hecho.

